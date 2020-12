Jonathan Toews ignore quand sa santé pourra lui permettre de rejouer

Jonathan Toews ratera au minimum le camp d’entraînement et le début de la saison des Blackhawks de Chicago.

Le capitaine de la formation souffre d’un problème médical et ne sait pas quand il pourra rejouer au hockey professionnel.

Pendant la saison morte, j’ai commencé à me sentir léthargique et drainé, a-t-il expliqué via un communiqué de l’équipe. Je travaille avec des médecins pour mieux comprendre cette situation.

Je n’ai pas d’échéancier pour un retour au jeu. Je suis extrêmement déçu, mais ça ne serait pas juste pour mes coéquipiers ou pour moi de tenter de jouer dans mon état.

Tant le président Rocky Wirtz et le directeur général des Blackhawks Stan Bowman que l'agent de Toews Pat Brisson ont exprimé leur soutien au joueur de centre.

Le Franco-Manitobain de 32 ans a disputé 943 matchs dans la LNH, tous avec les Blackhawks.

L’an dernier, il a amassé 60 points (18 buts et 42 passes).

C’est une deuxième mauvaise nouvelle pour les Hawks en peu de temps. Kirby Dach, un de leurs espoirs les plus prometteurs, s’est blessé au mondial junior et ratera plusieurs mois d’activité.