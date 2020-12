Le tournoi d'Indian Wells officiellement repoussé

C’est la deuxième année consécutive que la pandémie de COVID-19 contrecarre les plans de l’ ATPAssociation of Tennis Professinals - WTAWomen's Tennis Association . En 2019, la compétition, souvent considérée comme le cinquième majeur avec les quatre tournois du Grand Chelem, avait été annulée.

Par communiqué, les organisateurs ont déclaré être à la recherche de nouvelles dates pour tenir l’événement. Celui-ci, qui regroupe les meilleurs joueurs masculins et féminins, devait avoir lieu entre le 8 et le 21 mars prochains. Plus de 475 000 spectateurs ont assisté à l’édition en 2019.

Bianca Andreescu avait remporté le tournoi d'Indian Wells, en 2019. Photo : Associated Press / Mark J. Terrill

Un calendrier chamboulé

L'ATP avait déjà décalé de trois semaines la tenue de l'Open d'Australie, qui s'entamera le 8 février. Une fois la page Melbourne tournée, le circuit ATP enchaînera avec deux tournois 250 à Cordoba (Argentine, 20-28 février) et Montpellier (France, 21-28 février) puis la semaine d'après avec Rotterdam.

Le premier ATP 500 de l'année aura lieu à Rotterdam aux Pays-Bas, du 27 février au 7 mars, et le premier Masters 1000 sera celui de Miami aux États-Unis, du 22 mars au 4 avril.

Buenos Aires accueillera un tournoi en parallèle de Rotterdam, puis suivront en mars d'autres 250 à Doha, Santiago, Marseille, et 500 à Acapulco et Dubaï.

Enfin, le dernier événement du calendrier dévoilé est l'Open de Miami, premier Masters 1000 de la saison.