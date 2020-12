Alphonso Davies nommé athlète masculin de l'année au Canada

Davies, qui a eu 20 ans le 2 novembre, a été salué sur la planète football pour sa vitesse et ses qualités athlétiques alors qu'il a aidé le Bayern à empiler les trophées. Davies et le redoutable club allemand ont remporté la Ligue des champions, le titre de la Bundesliga, la Coupe d'Allemagne et la Supercoupe de l'UEFA en 2020.

Sur le plan individuel, le défenseur latéral gauche a été nommé la recrue de la saison en Bundesliga pour 2019-2020 et élu au sein de l'équipe FIFPRO World 11 par ses pairs, devenant ainsi le premier nord-américain à faire partie de l'équipe masculine d'étoiles. Il est aussi le troisième joueur le plus jeune de l'histoire à être élu au sein de la formation.

C'est une année fantastique pour Alphonso, a reconnu l'entraîneur du Canada John Herdman. Il a arboré le drapeau du Canada, il s'est révélé un lueur d'espoir dans le paysage sportif à un moment où nous avions vraiment besoin d'éléments positifs.

Et les récompenses sont bien méritées, souligne l'entraîneur. Il accomplit des choses au plus haut niveau du football mondial. Et il est Canadien, d'Edmonton. Je pense que pour nous tous, c'est quelque chose dont nous pouvons être fiers. Et pour ces jeunes joueurs, c'est un rappel que tout est possible pour un Canadien.

Davies a reçu 35 des 67 votes au scrutin mené auprès des directeurs, journalistes et commentateurs sportifs du pays.

Il est le premier joueur de soccer à remporter le prix Lionel Conacher, imitant des icônes du sport canadien comme Wayne Gretzky, Mario Lemieux, Gordie Howe, Donovan Bailey et Ferguson Jenkins.

Davies a également été choisi le joueur masculin de l'année par Soccer Canada et il a été co-lauréat avec Laurent Duvernay-Tardif du trophée Lou-Marsh, présenté à l'athlète canadien de l'année.

D'ailleurs, Laurent Duvernay-Tardif des Chiefs de Kansas City a terminé deuxième au scrutin de l'athlète masculin de l'année avec 25 votes. Le garde Jamal Murray des Nuggets de Denver Nuggets est le seul autre à avoir obtenu plusieurs votes (trois).