Les Sénateurs obtiennent Coburn, Paquette et un choix du Lightning

Les Sénateurs d'Ottawa ont acquis du Lightning de Tampa Bay, dimanche, Braydon Coburn, Cédric Paquette et un choix de 2e tour en 2022 contre les droits de Marian Gaborik et d'Anders Nilsson.

Les deux nouveaux venus à Ottawa ont été couronnés champions de la Coupe Stanley à la fin de septembre et apporteront une dose d'expérience dans la capitale canadienne.

Coburn a vu de l'action à la ligne bleue lors de 40 matchs la saison passée. Il a inscrit un but et trois aides. Paquette, lui, a enregistré 18 points, dont 7 buts, en 61 rencontres. Ils sont principalement reconnus pour l'aspect robuste de leur jeu.

Le Lightning a annoncé que tant Gaborik que Nilsson ne joueront pas en 2021, le nom de chacun d'eux étant sur la liste des blessés à long terme. En échangeant Coburn et Paquette, Tampa Bay a réduit sa masse salariale de 3,35 millions de dollars en vue de la prochaine saison.

L'échange est survenu moins de 24 h après celle impliquant Derek Stepan, acquis des Coyotes de l'Arizona contre un choix de 2e tour en 2021.

Par ailleurs, les Sénateurs ont accordé un contrat d'entrée à l'espoir Tim Stützle, repêché 3e au début de l'automne. Le pacte est d'une durée de trois ans.

Tim possède un mélange exceptionnel de vitesse, de talent et d'habiletés pour créer des jeux. Nos partisans se réjouiront de le regarder jouer pour plusieurs années à venir. C'est un attaquant dynamique et nous nous attendons à ce qu'il soit une pièce maîtresse de notre formation, alors que nous continuons le processus pour présenter sur la patinoire une équipe d'élite , a mentionné le directeur général Pierre Dorion, dans un communiqué.

Un essai professionnel pour Mike Hoffman

Les Blues de Saint Louis ont consenti un contrat d'essai professionnel à l'attaquant Mike Hoffman. Le président des opérations hockey et directeur général, Doug Armstrong, a confirmé l'annonce en soirée.

Hoffman se joindra au camp d'entraînement de l'équipe, qui s'amorcera le 3 janvier 2021.

Âgé de 31 ans, Hoffman a passé les trois dernières saisons en Floride, menant les Panthers au chapitre des buts (29) lors de la campagne 2019-2020. Il a ajouté 30 aides pour conclure le calendrier avec 59 points en 69 matchs.

Hoffman a marqué 20 buts ou plus lors de six saisons consécutives et a obtenu au moins 50 points au cours des cinq dernières campagnes. L'ailier gauche a accumulé 359 points, dont 172 buts, en 493 rencontres dans le circuit Bettman.

L'Ontarien a été sélectionné au 5e tour par les Sénateurs d'Ottawa (130e rang) lors du repêchage amateur de 2009, quelques semaines après avoir participé au tournoi de la Coupe Memorial avec les Voltigeurs de Drummondville.

Un contrat d'essai professionnel permet à un joueur de participer à un camp d'entraînement, mais ne crée pas de droits exclusifs de négociation. Hoffman peut signer un contrat avec l'équipe de son choix pendant son essai avec les Blues qui se terminera à la fin du camp.