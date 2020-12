Naomi Osaka élue athlète féminine de l'année selon l'Associated Press

La Japonaise Naomi Osaka a été nommée sportive par excellence en 2020 par l'Associated Press, dimanche, couronnant chez elle une année où elle a empoché un troisième titre majeur , à New York, et pris position contre les injustices raciales et la brutalité policière .

Ç'a été dur d'être isolée de ma famille pendant une bonne partie de l'année, mais ce n'est rien en comparaison de ce qu'ont vécu d'autres personnes, a confié Osaka. C'était triste de voir les nouvelles et de lire au sujet de tous ces gens souffrant de la COVID-19. Il y a aussi les répercussions sociales et économiques, comme les pertes d'emplois et les problèmes de santé mentale.

L'année a été si difficile pour tellement de personnes. En plus, de voir les injustices impliquant la police dans les cas de George Floyd, de Breonna Taylor et de Jacob Blake, ça m'a brisé le cœur. Naomi Osaka, joueuse de tennis japonaise

Je suis fière d'avoir remporté les Internationaux des États-Unis, mais je le suis encore plus d'avoir amené les gens à discuter de problèmes de fond , a continué la Japonaise.

L'Américaine Billie Jean King, gagnante de 12 tournois du grand chelem en simple, et militante de longue date en faveur de causes sociales, a louangé Osaka pour avoir été non seulement une meneuse dans le tennis féminin et le sport en général, mais aussi une force en faveur du changement dans la société .

Osaka a signé un dossier de 16-3 dans un calendrier écourté d'environ cinq mois, terminant 2020 au 3e rang de la WTA. Elle redevenue la reine de Flushing Meadows à la mi-septembre, deux ans après son premier sacre au terme d'une finale controversée.

Quand le tennis a dû se mettre en pause, j'ai pu passer une grande partie de mon temps à m'informer à la télé et à lire les nouvelles, et ce pour la première fois de ma vie. Les tensions sociales avaient atteint un point critique. Le moment était approprié pour moi de prendre la parole. Naomi Osaka, joueuse de tennis japonaise

Naomi Osaka portait un masque en hommage à Tamir Rice, un jeune Noir américain tué en 2014 par un policier blanc, en entrant sur le terrain pour la finale des Internationaux des États-Unis. Photo : Getty Images / Al Bello

Lors des Internationaux des États-Unis, Osaka est arrivée sur le terrain en portant des masques avec les noms de Floyd, Taylor, Tamir Rice, Elijah McClain, Trayvon Martin, Ahmaud Arbery et Philando Castile. Je ne me suis pas souciée de ce qu'en penseraient les autres , a déclaré Osaka.

Les voix fortes de Colin (Kaepernick) et LeBron (James) ont été des influences positives. Elles ont donné de la force à mes certitudes , a souligné la sportive de 23 ans.

Samedi, l'Associated Press a élu LeBron James athlète masculin par excellence en 2020.