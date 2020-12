Le Canada malmène l'Allemagne au mondial junior

Le défi s'annonçait titanesque pour l'Allemagne, qui a amorcé la rencontre avec un effectif réduit. Seulement 14 joueurs étaient en uniforme en raison de cas positifs à la COVID-19 dans leur entourage.

Les Canadiens ont été sans pitié, inscrivant quatre buts dès le premier engagement. Le gardien Jonas Gahr est venu en relève en deuxième période, catastrophique pour les Allemands, qui ont accordé sept buts. Les représentants de l'unifolié en ont ajouté cinq autres au dernier tiers, profitant d'une équipe adverse à bout de souffle.

C'est une question de structure et de bonnes habitudes de jeu, a dit l'entraîneur-chef André Tourigny. Nous ne l'avons pas toujours fait lors des deux premières périodes, mais j'ai trouvé que c'était bien en troisième.

C'est la période où nous avons le mieux fait les petites choses, le mieux travaillé sur les mises en jeu, le mieux imposé une présence devant le gardien adverse. Nous avons fait toutes les choses nécessaires pour gagner. Nous devons développer de bonnes habitudes. Ce n'était pas une question d'augmenter le rythme ou d'humilier l'adversaire. C'était une question de jouer de la bonne manière. André Tourigny, entraîneur-chef d'Équipe Canada junior

Devon Levi a pu bénéficier d'une courte soirée de travail, restant au banc des siens après la deuxième période au profit de Dylan Garand.

Dylan Cozens a été nommé joueur du match pour le Canada grâce à un rendement de trois buts et trois passes.

Tous les trios ont marqué, et c'est bon de voir ça, mais il y aura probablement des ajustements à faire en zone défensive et en zone neutre, a dit Cozens. Je suis certain que nous allons réviser des séquences pour peaufiner tout ça.

Dylan Cozens, originaire du Yukon, a profité de la soirée pour gonfler sa fiche personnelle. Photo : The Canadian Press / JASON FRANSON

Le choix de premier tour du Canadien de Montréal l'été dernier, Kaiden Guhle, a participé au festival offensif en inscrivant le tout premier but de la soirée. L'attaquant Philip Tomasino a signé deux réussites et récolté une mention d'aide.

Terre-Neuve-et-Labrador à l'honneur

Parmi les autres joueurs qui ont profité de la rencontre pour empiler les points, il y a deux représentants de Terre-Neuve-et-Labrador.

Dawson Mercer, originaire de Bay Roberts, a collecté deux buts et deux passes.

Son coéquipier Alex Newhook, natif de Saint-Jean, a terminé la soirée avec trois points, dont deux réussites. Il s'agit de la première fois depuis 1992 que deux joueurs de cette province participent au tournoi.

Le Canada jouera son deuxième match de la compétition dimanche contre la Slovaquie.