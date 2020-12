LeBron James nommé athlète masculin de l'année par l'Associated Press

Le porte-étendard des Lakers de Los Angeles a décroché cet honneur pour la quatrième fois de sa carrière, rejoignant l'ancien cycliste Lance Armstrong et le golfeur Tiger Woods au sommet de la liste chez les hommes. James a reçu pareille récompense en 2013, en 2016 et en 2018.

À l'issue d'un scrutin mené auprès de 35 clients et directeurs sportifs de l'Associated Press, il a obtenu 78 points, soit 7 de plus que le quart-arrière Patrick Mahomes, des Chiefs de Kansas City. Le pilote de F1 Lewis Hamilton a terminé loin derrière en 3e place avec une récolte 14 points.

En 2020, James a remporté le championnat de la NBA pour la quatrième fois de sa carrière. Il a aussi été élu joueur le plus utile de la finale, là encore pour une quatrième occasion.

Aucun joueur de la NBA n'a inscrit plus de points et d'aides que James en 2020. Il est aussi devenu le premier basketteur à recevoir le titre de joueur le plus utile de la finale avec trois organisations différentes.

Auparavant, il avait dépassé Kobe Bryant au 3e rang des plus grands marqueurs de l'histoire de la NBA. James a réalisé l'exploit la veille de l'écrasement d'un hélicoptère lors duquel Bryant a perdu la vie. Dans son dernier message sur Twitter, Bryant avait félicité James.

Hors du terrain, l'organisation More Than a Vote de James a réuni plus de 42 000 bénévoles pour travailler aux bureaux de scrutin en vue de l'élection présidentielle de novembre dernier aux États-Unis. Elle a aidé des gens à récupérer leur droit de vote et a cherché à inciter les Afro-Américains ainsi que les jeunes à se rendre aux urnes.