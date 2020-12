Tom Brady et les Buccaneers qualifiés en éliminatoires

Brady et son unité offensive ont affiché leurs couleurs d'entrée de jeu en marquant des touchés lors de leurs deux premières séquences à l'attaque. Ils sont rentrés au vestiaire à la mi-temps avec une confortable avance de 34-0 grâce à cinq majeurs en six séries offensives.

Sans fouler le terrain après la pause, le quart de 43 ans a enregistré des gains aériens de 348 verges et 4 passes de touchés captées par ses cibles de prédilection, soit Antonio Brown, Mike Evans, Chris Godwin et Rob Gronkowski. Il a complété 22 de ses 27 relais (81,5 %).

Brady a été remplacé à mi-parcours par Blaine Gabbert, qui s'est signalé dès les premiers instants du troisième quart à la suite d'un revirement des Lions. Le pivot substitut a rejoint Gronkowski, qui a obtenu son doublé, avant que le botteur de précision Ryan Succop ne rate un second converti d'après touché. Evans a également signé un deuxième majeur avec Gabbert.

Tant Brady qu'Evans ont réalisé des records d'équipe au cours du festival offensif. Le pivot compte 36 passes de touché à la suite de sa prestation de rêve, soit 3 de plus que la marque précédente qui appartenait à Jameis Winston depuis moins d'un an. Le receveur éloigné a pour sa part désormais atteint la zone payante à 13 occasions et améliore ses rendements de 2014 et de 2016.

La faste récolte de 588 verges de gains offensifs est aussi une nouvelle marque de franchise.

L'ailier rapproché Antony Auclair a été rayé de la formation floridienne pour un deuxième duel d'affilée. L'entraîneur-chef Bruce Arians lui a préféré ses homologues Gronkowski, Cameron Brate et Tanner Hudson. Le Québécois de 27 ans, qui compte 10 attrapés depuis ses débuts dans la NFL en 2017, n'a pas attrapé un ballon lancé par Brady en 7 matchs cette saison, dont 2 départs.

Les Buccaneers mettront un terme à une disette de 13 ans en janvier lorsqu'ils joueront en éliminatoires. Leur dernière victoire dans le cadre du bal hivernal remonte au Super Bowl XXXVII, en 2003, contre les Raiders d'Oakland. La rencontre ultime sera disputée à Tampa Bay en février 2021.

Matthew Stafford a dû quitter l'affrontement au premier quart en raison d'une blessure à une cheville. Chase Daniel a d'abord pris sa place aux commandes de l'attaque des Lions, puis David Blough a été envoyé dans la mêlée au quatrième quart. Stafford a entamé le match malgré le fait qu'il était ennuyé par des blessures aux côtes et au pouce droit.

Les Lions étaient privés de leur entraîneur-chef par intérim Darrell Bevell et de certains adjoints défensifs en raison de risques liés à la COVID-19.

Les troupiers de Bruce Arians seront les hôtes des Falcons d'Atlanta (4-10) le week-end prochain en clôture de saison, tandis que les Lions accueilleront les Vikings du Minnesota (6-9), qui ont été rabroués par Alvin Kamara et les Saints de La Nouvelle-Orléans (11-4) le jour de Noël.

Les Saints sont assurés de remporter la Division sud de la Nationale et relèguent donc les Buccaneers au rôle de meilleurs deuxièmes. L'équipe de Tampa Bay disputera donc son premier match éliminatoire à l'étranger, et peut-être à La Nouvelle-Orléans.