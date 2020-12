Greg Norman hospitalisé en raison de symptômes de la COVID-19

Associated Press

L'Australien âgé de 65 ans a d'abord affiché une vidéo sur Instagram, jeudi soir, dans laquelle il disait ressentir des symptômes liés au coronavirus. Le lendemain, il publiait des photos dans lesquelles on le voyait dans un lit d'hôpital.

Voilà qui résume tout, a écrit Norman. Ma journée de Noël.

Greg Norman fils a pour sa part annoncé que son épouse Michelle et lui avaient reçu des résultats positifs à des tests de dépistage.

Les Norman ont participé au Championnat de golf des familles PNC, le week-end dernier, à Orlando, en Floride.

Le paternel avait indiqué jeudi qu'il ressentait des symptômes comme ceux de la grippe, dont une légère fièvre, une toux, des douleurs et un léger mal de tête. Il avait ajouté qu’il avait subi un test de dépistage, mardi, dont le résultat a été négatif, mais qu'il s'était néanmoins placé en isolement volontaire.

Il semble que Norman a été hospitalisé vendredi. Il a notamment publié une photo où on le voit dans un lit d'hôpital et une autre d'un professionnel de la santé vêtu de la tête aux pieds d'un équipement de protection individuelle.

Norman père a conclu en souhaitant sortir de cette quarantaine et qu'il a hâte de bâtir un aussi bel avenir que possible en 2021 et au-delà.