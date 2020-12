Le capitaine d’Équipe Canada Kirby Dach ratera le reste du tournoi

L’équipe canadienne a perdu les services de son capitaine. L’attaquant Kirby Dach s’est blessé dans le match préparatoire contre la Russie mercredi et ne sera pas de retour au mondial junior.

Le joueur des Blackhawks de Chicago s’est blessé au bras après un contact au centre de la patinoire avec le Russe Ilya Safonov. Dach est rentré rapidement au banc en se tenant le bras droit et n’est pas revenu dans la rencontre.

Questionné sur la blessure de son capitaine, l’entraîneur-chef André Tourigny a mentionné après le match qu'il passerait des tests jeudi.

Selon les informations de TSN, le joueur de 19 ans pourrait également manquer le début de la saison dans la LNH selon la gravité de la blessure.

Dach, le troisième choix du repêchage de 2019, était l'un des piliers de la formation canadienne qui compte sur 20 choix de premier tour dans la LNH. L’attaquant sera remplacé par Philip Tomasino, premier choix des Predators de Nashville en 2019.

À sa première saison avec les Blackhawks, Dach a inscrit 8 buts et 15 mentions d’aide en 64 matchs. Lors des séries éliminatoires, il s’est démarqué avec un but et cinq passes en neuf rencontres.

Le Canada jouera son premier match du tour préliminaire samedi contre l’Allemagne. Le mondial junior se tient du 25 décembre au 5 janvier à Edmonton.

Par ailleurs, l'IIHF a annoncé un autre cas de COVID-19 parmi l'équipe allemande, qui affrontera donc le Canada avec neuf attaquants, cinq défenseurs et deux gardiens.