La Coupe du monde féminine passera à 32 nations en 2023

L’Australie et la Nouvelle-Zélande seront les hôtes du grand rendez-vous de la planète soccer, et sont qualifiées d’office.

Ailleurs dans le monde, des places supplémentaires ont été allouées pour chacune des confédérations continentales.

Ainsi, la CONCACAF à laquelle appartient le Canada aura droit à quatre représentants issus directement des qualifications continentales. Deux autres billets seront à l’enjeu dans un tournoi mondial de la dernière chance impliquant 10 équipes.

Le Canada, les États-Unis et la Jamaïque ont représenté la CONCACAF, en France, en 2019.

Ailleurs, l’Europe (UEFA) bénéficiera de 11 places pour la grande finale, contre six chacune pour l’Asie (AFC) et l’Afrique (CAF), trois pour l’Amérique du Sud (CONMEBOL) et une pour l’Océanie (OFC), laquelle a déjà été allouée à la Nouvelle-Zélande en tant que pays hôte.

En 1991, en Chine, la première édition de la Coupe du monde féminine ne comptait que 12 nations. Le Canada n’était pas parvenu à s’y qualifier, mais n’a raté aucun des sept rendez-vous suivants.

La sélection canadienne a enregistré son meilleur résultat en 2003 avec une quatrième place dans le tournoi présenté en sol américain.

En 2015, en tant que pays hôte, le Canada n’avait pu faire mieux que les quarts de finale. L’an dernier, en France, l’équipe avait été éliminée dès les huitièmes de finale.