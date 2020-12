Pas la plus grande, certainement pas la plus spectaculaire, néanmoins intrigante, cette délégation d’espoirs du Canadien au Championnat du monde junior. Des enjeux différents pour chacun des trois élus qui seront tous à surveiller de près.

Pourquoi? Premièrement, avouons-le, parce qu’on n’aura pas grand-chose à faire d’autre. Et, deuxièmement, parce que Cole Caufield, Kaiden Guhle et Jan Mysak, les trois larrons en question, camperont tous d’importants rôles pour leur sélection respective, quoiqu’un peu moins dans le cas de Guhle, à des degrés divers.

Dans un passé récent, fort de sa réinitialisation et de cette obsession maladive à accumuler les choix au repêchage, le CH a eu de plus grosses cuvées à envoyer à cette compétition. En 2019, Montréal battait son record avec sept espoirs, dont plusieurs de premier plan (les Kings en ont neuf cet hiver pour la deuxième fois d’affilée).

Ryan Poehling avait d’ailleurs été nommé joueur par excellence du tournoi et Alexander Romanov, défenseur par excellence.

Cette fois-ci, Caufield attire les projecteurs des partisans du Tricolore. Rien de nouveau pour l’attaquant américain. À 19 ans, sa dernière année d’admissibilité à ce tournoi, il voudra certainement faire oublier sa pâle prestation de l’an dernier, qui s’étendait au-delà de son improductivité (deux points en cinq matchs) et touchait toutes les sphères de son jeu.

Le programme junior américain est devenu une puissance internationale dans la dernière décennie et a décroché sept médailles, dont trois titres, lors des 11 dernières éditions. La sélection s’est écrasée l’an dernier (6e place) et voudra faire amende honorable.

Cette quête de rédemption sera animée par une attaque théoriquement des plus costaudes avec Trevor Zegras, Alex Turcotte, Arthur Kaliyev, Matthew Boldy et, bien sûr, Caufield. Le moteur qui devrait fournir le charbon à la salle des machines (référence un peu surannée, on en convient).

Dans son cas, il ne s’agit pas seulement de produire, mais de se comporter en meneur d’hommes.

Ce sera un rôle plus effacé pour Guhle, certes. La pression sera moindre, d’accord, mais il demeure un choix de premier tour du Canadien de Montréal et un jeune homme qu’André Tourigny, entraîneur-chef d’Équipe Canada junior (ECJ), a couvert de fleurs.

Le défenseur Kaiden Guhle est le deuxième hockeyeur albertain repêché au premier tour par le Canadien de Montréal. Photo : La Presse canadienne / Peter Power

Déjà, se tailler un poste parmi les six premiers arrières d’une délégation canadienne particulièrement bien nantie – en d’autres temps, qui sait si Bowen Byram, par exemple, aurait été disponible pour l’équipe – est un bel exploit.

Il formera le troisième duo de défenseurs avec Justin Barron et aura comme tâche principale de stabiliser la défense. On ne le souhaite pas spectaculaire, mais autoritaire.

Et Mysak représente un point d’interrogation. Les Tchèques ont fait de ce dynamique ailier leur capitaine, ce qui témoigne autant du potentiel du jeune homme que de la faiblesse de cette sélection nationale slave.

À n’en point douter toutefois, si salut il y a pour cette formation, il passera certainement par Mysak qui, l’an dernier, à 17 ans seulement, avait laissé une impression favorable à bien des équipes de recruteurs, celle du CH au premier chef.

La dégelée de 7-2 subie par les Tchèques aux mains des Canadiens lui avait ouvert les yeux, pouvait-on lire dans La Presse récemment.

Je devais me prouver à moi-même que je pouvais jouer contre ces gars-là , déclarait-il dans l’article. D’où son déménagement à Hamilton pour jouer dans la Ligue junior de l’Ontario en janvier dernier.

Maintenant qu’il n’y a plus que les recruteurs qui le connaissent, il aura la chance de le prouver à tous.

Il portera une partie de l’attaque tchèque sur ses épaules, nation dont les résultats internationaux périclitent depuis de nombreuses années. Depuis leur brève domination du hockey mondial à la fin des années 1990 et au début des années 2000, la République tchèque est montée une seule fois sur le podium au mondial junior. C’était en 2005. Depuis, les Tchèques ont atteint une seule fois le carré d’as : une 4e place en 2018.

Afin d’avoir une idée plus précise de ce qu’il faut attendre de ces espoirs, Radio-Canada Sports a consulté quelques dépisteurs.

L’un d’entre eux, toujours philosophe celui-là, a tenu à rappeler, avertissement fort à propos si vous voulez notre avis, que personne n’a rien ou peu à perdre individuellement. Je dirais plus collectivement .

Qu’on se le tienne pour dit.

Voici leurs évaluations en rafale.

Cole Caufield

Ailier droit, États-Unis

Dépisteur no 1 : Il est à l’étape d’être un leader de différentes façons, pas juste les statistiques. Il a un bon bagage d’expérience, il a joué contre plus mature que lui, plus vieux. C’est une année importante pour lui. Il va vouloir finir ça sur une bonne note.

C’est quelqu’un d’assez impressionnant dans sa façon de jouer la game. Il trouve des espaces libres, il marque des buts, il a un excellent lancer. C’est certainement un joueur qui va attirer l’attention des partisans en général.

Je trouve qu’il a une belle progression, qu’il gagne en confiance. Marqueur de but naturel, mais qui est capable de jouer dans les deux sens de la glace beaucoup plus que les gens le pensent.

Dépisteur no 2 : Il a l’étiquette d’un gars qui devrait produire, mais encore là, si les Américains gagnent trois matchs 1-0, s’il crée des chances de marquer, mais qu’il n’a pas de point. Je voudrais juste le voir jouer comme il peut. C’est sûr que le talent est là pour qu’il fasse des points, mais je voudrais le voir jouer de la bonne façon : dédié à sa zone défensive, prêt à payer le prix dans les zones restreintes pour créer des chances. Avec le talent qu’il a, il devrait produire, mais au-delà de la production, j’aimerais voir beaucoup d’autres choses aussi. Je pense qu’il est en mesure de le faire, parce qu’il a déjà de l’expérience à ce tournoi-là. C’est plus de jouer de la bonne manière.

Si je suis le Canadien et qu'il joue des matchs intenses, gagne ses batailles, je vais être content. Il faut juste faire attention. S’il ne produit pas, on peut se garder une petite gêne. Le monde en général et les partisans peuvent avoir la gâchette un peu facile à Montréal.

Dépisteur no 3 : On va vouloir le voir compter des buts, c’est sûr. C’est ça que l’équipe et les partisans vont vouloir voir. Mais en général, c’est qu’il soit un général offensif. Il faut qu’il soit l’un des moteurs offensifs des Américains.

Un peu plus de constance. On va souvent critiquer les marqueurs pour ça. Les matchs où ils ne comptent pas, ils ne servent pas à grand-chose. Dans son cas, c’est à quel point il va avoir de l’impact sur la glace à part compter des buts.

C’est un bon fabricant de jeux aussi. Il n’a pas toujours le crédit pour les jeux qu’il est capable de faire.

Kaiden Guhle

Défenseur, Canada

Dépisteur no 1 : Je l’ai beaucoup, beaucoup aimé. Il va se démarquer de plusieurs façons, peu importe le rôle que tu vas lui donner. Je pense qu’il aura un impact avec l’équipe. Il peut jouer dans toutes les facettes du jeu et c’est rare des joueurs qui peuvent autant contribuer en avantage numérique que sur le jeu physique. Pour ces raisons, ça va être un joueur important pour le Canada. Il est très polyvalent.

Il a la maturité physique aussi. Il sera capable d’avoir un impact même à l’âge de 18 ans.

Dépisteur no 2 : Si j’étais un des entraîneurs, c’est un style de joueur que je voudrais. Tu sais à quoi t’attendre. Tu sais quelle marchandise il va te livrer. Peu importe la sorte de match, rapide, physique, il va être là. C’est toujours intéressant pour une équipe ce style de joueur là dans ton alignement. Il l’a prouvé à Prince Albert. Ce n’est peut-être pas son côté offensif qui va ressortir, mais c’est le genre de joueur que je voudrais avoir dans la dernière minute, quand la partie est serrée.

On critique souvent les décisions d’Équipe Canada junior. Mais il ne faut pas oublier que ce ne sont pas nécessairement tes 23 meilleurs joueurs juniors au Canada qu’il faut que tu prennes. Il faut que tu réussisses à mettre l’harmonie. Différents styles, des joueurs défensifs, des joueurs de centre qui gagnent des mises au jeu importantes. Ça va avec la stratégie des entraîneurs. Je ne suis pas surpris qu’il ait été choisi, loin de là.

Dépisteur no 3 : À mon avis, il va quand même voir de bonnes minutes. Il risque de jouer avec Barron. Tu regardes ces deux patineurs et ce qu’ils peuvent faire, c’est quand même impressionnant. Au sein du troisième duo, son rôle va être d’apporter de la stabilité. Ce n’est pas le joueur le plus flashy, mais il est ultra efficace. C’est ça qu’il va faire dans un tournoi comme ça.

C’est assez dur de savoir à quoi s’en tenir, surtout avec les deux quarantaines que les joueurs ont eu à faire dans le dernier mois. C’est un méchant obstacle pour ces jeunes, ils ne sont pas habitués à ça. Je me rappelle quand j’étais joueur, on manquait une pratique et on était déboussolé ben raide.

Les partisans vont découvrir ses qualités. C’est un gros bonhomme qui patine bien et est capable d’être impliqué offensivement. Ils vont voir cet ensemble-là.

Jan Mysak

Centre/ailier gauche, République tchèque

Dépisteur no1 : Un joueur qui devrait contribuer offensivement. Il est très intelligent. Il peut combiner vitesse et bonnes décisions avec la rondelle. De là à savoir quelle profondeur les Tchèques auront... J’ai hâte de voir quel rôle ils vont lui donner. Mais si on se fie à ce qu’on a vu de lui l’année passée, il peut définitivement jouer un rôle sur un top 6 et créer des choses offensives.

Dépisteur no 2 : [Il a préféré passer son tour, ne l’ayant pas suffisamment étudié, NDLR].

Dépisteur no 3 : Il a un très bon lancer. Pour son pays, il va falloir qu’il génère de l’offensive, c’est sûr et certain. Sa vision de jeu n’était pas toujours optimale. Ce sera une chose à regarder.

Le problème, c’est que c’est difficile pour la République tchèque. On entend parler de l’Allemagne qui monte, je trouve que les Tchèques vont dans le sens inverse. Oui, ils ont eu des joueurs repêchés dans le top comme (Filip) Zadina et (Martin) Necas, mais je trouve que le développement ne va pas tant dans le bon sens. Avant, on considérait qu’ils avaient une chance pour le carré d’as, plus maintenant. Ils vont peut-être avoir de la difficulté à se maintenir parmi les huit premiers dans les prochaines années.