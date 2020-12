Le Super Bowl et la coupure, l'année aux antipodes de Laurent Duvernay-Tardif

Pourtant si bien amorcée, l’année 2020 a été synonyme de montagnes russes d'émotions pour Laurent Duvernay-Tardif. Du moins, plus qu’à l’habitude pour l'homme aux multiples chapeaux. L’ivresse de la victoire sur la grande scène du Super Bowl a rapidement laissé place à un dilemme d’ordre sportif et médical pour le joueur de ligne offensive des Chiefs de Kansas City.

On l’oublie, mais il y a de cela 10 mois, on a bel et bien gagné le Super Bowl. Cette victoire a été le moment fort de mon année, tellement fort qu’avec tout ce qui s’est passé après, je me sens un petit peu mal de l’avoir gagné, d’avoir vécu un moment tellement positif quand il y a tant de monde dans notre communauté qui est affecté négativement par la pandémie , souligne Duvernay-Tardif.

Bien de l’eau a effectivement coulé sous les ponts depuis l'irrésistible remontée du quart-arrière Patrick Mahomes en février 2020 lors de la grand-messe du football américain, à Miami. Même avec du recul, Duvernay-Tardif peine à décrire le sentiment qui l’a habité lorsque les Chiefs ont renversé les 49ers de San Francisco pour mettre un terme à un demi-siècle de sécheresse à Kansas City.

C’est encore difficile, j’ai encore des frissons à en parler. C’est ça qui est fou des victoires sportives, des moments marquants comme ça. Surtout de la manière dont on l’a fait, tu es en retard [au pointage] dans le plus gros match de ta carrière. Ça fait six ans, même plus longtemps, que tu as cette vision de vouloir soulever le trophée , se remémore-t-il.

S’en sont suivies quelques semaines de célébrations, de festivités, un défilé des champions par-ci, un événement public par-là. D’autres moments riches en émotions pour Duvernay-Tardif avant que la COVID-19 y mette un brusque frein.

Tu sais que tu l'as fait pour toi, mais aussi pour une communauté. Et ça, c’est puissant, de sentir que tu as rallié tout le monde [...] De retour à Montréal, sentir cette frénésie, cette énergie, à quel point c’était positif! Et c’est toi qui as créé ça avec ton équipe, c’était indescriptible. La parade au parc Jean-Drapeau, le Centre Bell, l’Assemblée nationale, je pensais que j’avais des épisodes de manie à un moment donné. Je ne dormais plus, c’était enivrant. Après ça, il y a eu la coupure. Immense buzz et gros débuzz , confie-t-il.

Laurent Duvernay-Tardif et le joueur de soccer Alphonso Davies ont conjointement remporté le trophée Lou-Marsh en 2020. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Déclenchée à la mi-mars, moins de six semaines après la tenue du Super Bowl LIV, la crise sanitaire a stoppé net les réjouissances du garde des Chiefs, le menant vers une avenue qu’il n’aurait jamais pensé emprunter quelques mois plus tôt.

Duvernay-Tardif a été le premier joueur du circuit Goodell à se prévaloir de la clause échappatoire instaurée durant la pandémie, dans son cas pour apporter son aide dans un CHSLD [autre texte à venir demain, NDLR]. Une décision multifactorielle, comme on dit en médecine , explique d’emblée celui qui atteindra la trentaine cet hiver, basée sur mes propres convictions .

Le principal intéressé s’est questionné à savoir s’il était pertinent de pratiquer son sport de prédilection dans le contexte sanitaire actuel aux États-Unis : Est-ce que le football est un service essentiel?

Qui suis-je, moi, pour mettre mon amour pour le football au-dessus de la santé de mes communautés, de mes proches? Au football, il y a beaucoup de risques de blessures, mais ce sont des risques personnels. Pour la première fois, ma décision de jouer au football [aurait engendré] des risques personnels et pour ma communauté, et je ne voulais pas devenir un vecteur potentiel de transmission. Laurent Duvernay-Tardif, garde des Chiefs de Kansas City

Ç'a été une décision difficile parce que tu sens que tu laisses tomber ton équipe, que personnellement tu ne seras pas capable de performer à un sport qui t’apporte beaucoup, que tu adores, dont tu es passionné , soutient l'athlète aux 63 départs dans la Ligue nationale de football (NFL), dont 6 en éliminatoires.

Dans son esprit, il ne fait aucun doute que la NFL et le syndicat des joueurs ont tout mis en œuvre pour lutter contre la propagation du virus au meilleur de leurs capacités. Le joueur de ligne offensive a lui-même siégé au comité qui avait pour mandat de concevoir les protocoles sanitaires pour le circuit Goodell et a constaté le sérieux du dossier. Sauf que le risque zéro n’existe malheureusement pas.

Avec la pandémie, est-ce que ça vaut la peine de prendre ces risques pour du football ou c’est mieux de les prendre pour aider et faire partie de la solution? J’avais l’impression d’être dans une position unique, où j’ai déjà joué six ans dans la NFL, j’ai eu la chance d’avoir un gros contrat, j’ai un background en médecine. On dirait que tout ça mis ensemble faisait que, pour moi, c’était la meilleure décision à prendre , indique Duvernay-Tardif.

Je pense qu’ils ont très bien fait, au niveau des protocoles de dépistage en place, d’isolement, de voyagement, c’est extrêmement rigoureux et ça semble porter ses fruits. Dans une vingtaine d’États américains, il y a 32 équipes d’une cinquantaine de joueurs qui, chaque semaine, voyagent, s’affrontent sur un terrain où ils se crachent littéralement sur la face, et qu’il y ait si peu de cas, de propagation, je trouve que c’est une belle preuve de l’efficacité du protocole qui a été mis en place par la NFL , assure-t-il.

Laurent Duvernay-Tardif a usé de créativité pour se confectionner un gymnase extérieur à son domicile. Photo : Facebook/Laurent Duvernay-Tardif

Le football toujours présent

Loin de son sport depuis une dizaine de mois, l’ancien porte-couleurs de l’Université McGill lorgne un retour au jeu dans la NFL et prend les moyens nécessaires pour retrouver sa place dans la formation de Kansas City.

J’adorerais jouer. Je m’entraîne en ce moment sur mon toit à -5 [degrés Celsius] pour pouvoir rejouer. J’aime le football, j’ai senti qu’on avait atteint quelque chose collectivement, les Chiefs, l’an passé, outre le Super Bowl, en termes de chimie et d’accomplissement , dit-il.

J’ai un peu l’impression d’être le cliché du french canadian qui s’entraîne avec des bûches. Je fais mon possible. Évidemment, les gymnases sont fermés, donc c’est difficile de s’entraîner, d’avoir de la motivation, aussi, parce que tu n’as pas accès à ton entraîneur, à ton équipe, et les Chiefs n’ont pas nécessairement le temps de m’envoyer tous les programmes. Je suis très autonome présentement, mais c’est le fun parce que je découvre une nouvelle réalité. Laurent Duvernay-Tardif, garde des Chiefs de Kansas City

C’est la première fois que je suis un peu laissé à moi-même, et je me rends compte que si je veux rester en forme, je n’ai pas le choix d’être passionné par mon sport et d’avoir cette vision-là d’y retourner , renchérit-il.

Arrivé à Kansas City en 2014, le Québécois était installé aux premières loges pour vivre la montée en puissance des Chiefs, qui a culminé avec une conquête du trophée Vince-Lombardi en début d’année. L’équipe du Missouri a vécu ses bas avant de goûter à la consécration, un passage souvent obligé, rendant l’accomplissement d’autant plus satisfaisant et crée chez Duvernay-Tardif un fort sentiment d’appartenance envers l’organisation.

Rendement des Chiefs durant la période 2014-2019 Saison 2014 : 9-7, exclus des éliminatoires

9-7, exclus des éliminatoires Saison 2015 : 11-5, défaits au 2e tour des éliminatoires

11-5, défaits au 2e tour des éliminatoires Saison 2016 : 12-4 (champions de division), défaits au 2e tour des éliminatoires

12-4 (champions de division), défaits au 2e tour des éliminatoires Saison 2017 : 10-6 (champions de division), défaits au 1er tour des éliminatoires

10-6 (champions de division), défaits au 1er tour des éliminatoires Saison 2018 : 12-4 (champions de division), défaits en finale d’association

12-4 (champions de division), défaits en finale d’association Saison 2019 : 12-4 (champions de division), vainqueurs du Super Bowl LIV

C’est quelque chose qu’on a développé pendant les cinq dernières années [...] Il y a une progression. Et je pense que je n’ai pas encore dit mon dernier mot quand vient le temps de faire partie de ce mouvement-là, je veux aller jusqu’au bout. Et je pense qu’il y a moyen d’aller accomplir un deuxième, puis un troisième championnat avec les Chiefs de Kansas City dans les prochaines années , lance Duvernay-Tardif.

Laurent Duvernay-Tardif a restructuré son contrat avec les Chiefs de Kansas City deux mois après le triomphe au Super Bowl. Photo : Getty Images

Avec les informations de Diane Sauvé