Mondial junior : la Suisse bat l'Autriche en match préparatoire

La Suisse a défait l'Autriche 3-2 avec un but gagnant de Lionel Marchand à un peu plus de six minutes de la fin de la troisième période.

Les Autrichiens ont réduit l'écart à un seul but quelques minutes plus tard, mais ils ne sont pas parvenus à renverser la vapeur.

Dans la défaite, le jeune Marco Rossi a écopé de 12 minutes de punition après un contact illégal le long de la bande, en milieu d'engagement.

Le premier choix au repêchage du Wild en 2020 a néanmoins été nommé joueur du match pour l'Autriche, même s'il a passé une bonne partie de la rencontre au banc des punitions.

L'Autriche jouera son premier match officiel le 26 décembre contre les États-Unis. Les Suisses ont rendez-vous avec les Slovaques le jour de Noël.