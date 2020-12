Vasek Pospisil aborde 2021 avec confiance et sérénité

Fort de deux présences en finale en 2020, Pospisil revenait de loin après une opération au dos qui l’a tenu à l’écart du jeu pendant neuf mois.

C’est très cool pour moi d’avoir reçu cet honneur, s’est réjoui l’athlète de 30 ans. Je travaille très, très fort et ce sont les joueurs qui ont voté. Pour moi, le meilleur moment cette année a été les Internationaux des États-Unis. J’ai vraiment très bien joué. Un tournoi du grand chelem, c’est très dur.

Accéder au quatrième tour à Flushing Meadows a certes été une performance intéressante pour lui, mais il se remémore aussi avec fierté, malgré une défaite contre l’Espagne, de la toute première finale du Canada en Coupe Davis, en novembre 2019, à son retour au jeu.

C’était la première fois depuis mon opération que je jouais à un très haut niveau. Et ç’a été un match historique pour le Canada. C’était très spécial.

Denis Shapovalov (à gauche) et Vasek Pospisil ont offert au Canada sa première finale de la Coupe Davis. Photo : Getty Images / AFP/JAVIER SORIANO

Dans la meilleure forme mentale et physique de sa carrière, il espère rester en santé l’année prochaine pour retrouver sa place parmi l’élite mondiale. Si la santé est là, le reste suivra pour celui qui a été ennuyé par plusieurs blessures au fil des ans.

Pour 2021, je veux juste travailler fort. Chaque fois que j’arrive sur le terrain, je veux gagner le match. C’est le plus important. Si tu es là mentalement et que tu penses que tu peux gagner le match, après les résultats et le classement suivent. J’espère que je peux monter plus haut, mais je vais voir. Vasek Pospisil

Son sommet demeure une 25e place au classement de l’ATP en 2014. Il est 61e après avoir chuté au 150e rang en raison de son opération.

Ainsi, une présence aux JO de Tokyo l’été prochain lui apparaît de plus en plus plausible.

Oui, j’ai ça dans la tête, confie-t-il. J’y suis déjà allé deux fois et une troisième fois serait un honneur. Je suis très content d’avoir amélioré mon classement. Parmi les 60 premières places, je pense que c’est une bonne position pour se qualifier.

Séjour en Serbie

Arrivé en Floride depuis deux jours, Pospisil rentre d’un séjour de deux semaines à Belgrade, à l’académie de Novak Djokovic.

J’ai vraiment aimé mon séjour, dit-il avec enthousiasme. C’est l’une des meilleures expériences de ma carrière. Il y avait plusieurs gars là-bas et j’ai eu beaucoup de plaisir. J’y ai beaucoup appris. J’ai échangé avec Novak, nous nous sommes entraînés ensemble. Il prenait une petite pause du tennis, alors nous n’avons pas passé tellement de temps ensemble sur le terrain bien qu’il soit venu me voir et il m’a donné des conseils très appréciés.

Pospisil et Djokovic se sont associés l’année dernière pour créer l’association des joueurs de tennis professionnel (PTPA), un regroupement qui n’est pas encore officiellement reconnu par l’ATP. Les deux hommes ont annoncé lundi qu’ils se retiraient de la liste des candidats aux élections au Conseil des joueurs.

Nous avons été choisis par les joueurs, mais l’ATP a adopté un nouveau règlement stipulant que les joueurs engagés dans la PTPA ne peuvent faire partie du conseil. Nous n’avions donc pas le choix de retirer nos noms. C’est dur pour nous. Nous avons toujours eu des problèmes avec l’ATP. C’est une organisation qui est du côté des organisateurs de tournois, pas de celui des joueurs. Ce n’est pas grave, ce n’est pas absolument nécessaire pour nous d’être là.

Pendant son passage en Serbie, Pospisil a continué de peaufiner le projet de la PTPA avec le no 1 mondial.

Nous avons pris le temps de travailler là-dessus et nous avons fait du progrès. Mais il faut prendre le temps de trouver les bons experts. Nous n’avons qu’une occasion de bien faire les choses. Il faut être vigilants et prendre les bonnes décisions. J’espère que ce sera bien pour les joueurs et le tennis. Vasek Pospisil

La nouvelle saison s’ouvrira pour lui à Delray Beach, le 6 janvier, après quoi il s’envolera pour l’Australie où il retrouvera son entraîneur et compatriote Frank Dancevic, qui réside en France.

En novembre, alors qu’ils n’étaient pas ensemble, Pospisil a accédé à la finale du tournoi de Sofia.

Il est content parce que dans les dernières années, j’ai gagné avec lui et sans lui, alors c’est pas mal , a-t-il ajouté en rigolant.

Le capitaine canadien Frank Dancevic en compagnie de Vasek Popsisil Photo : Getty Images / Alex Pantling

Fait amusant, Dancevic était également absent en octobre 2019, quand son protégé avait remporté une victoire au Challenger de Las Vegas.

(Avec la collaboration d'Antoine Deshaies)