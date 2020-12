Dwayne Haskins s'excuse d'avoir participé à une fête sans couvre-visage

Haskins a précisé sur Twitter qu'il s'était entretenu avec l'entraîneur Ron Rivera et qu’il avait pris l'entière responsabilité d'avoir placé l'équipe en danger en cette période de pandémie.

C'était irresponsable et immature de ma part et j’assume la responsabilité de mon action, a mentionné Haskins. Je tiens également à m'excuser d'avoir créé une distraction pour mon équipe pendant notre poussée vers les éliminatoires. J'apprendrai et je grandirai de cela, et je ferai ce qui est le mieux pour l'équipe à l'avenir.

L'équipe est bien au fait de la situation et a dit qu'elle la gère à l'interne. On ignore pour l’instant si Haskins sera mis à l'amende ou suspendu pour avoir enfreint les protocoles sanitaires de la COVID-19. L'équipe lui a imposé une amende plus tôt cette saison pour une autre infraction pendant un voyage de l'équipe.

Haskins a entrepris le match, dimanche, pour la première fois depuis le début d’octobre. Il a été victime de deux interceptions et a préparé un touché dans une défaite de 20-15 contre les Seahawks de Seattle.

On ne sait pas s'il jouera lors du prochain match de Washington, contre les Panthers de la Caroline, qui pourrait décider du titre de l’Est dans l'Association nationale. Rivera a cependant indiqué qu’Alex Smith serait le partant s'il est en bonne santé.

Par ailleurs, la NFL a indiqué qu'elle a relevé 14 nouveaux diagnostics positifs au coronavirus parmi ses joueurs et 31 autres parmi les membres de son personnel lors de la dernière vague de tests de dépistage.

Au total, 16 222 tests ont été effectués auprès de 2391 joueurs pendant la période de 7 jours qui s’est terminée samedi dernier, et 25 279 tests ont été administrés à 4536 membres du personnel.

Ainsi, depuis le 1er août, 201 joueurs et 359 membres du personnel ont reçu un diagnostic positif à la COVID-19, avec un peu plus de 840 000 tests réalisés.

Les personnes qui reçoivent un diagnostic positif à la COVID-19 doivent se placer immédiatement en quarantaine et ne peuvent avoir accès aux installations des équipes ni être en contact direct avec un joueur ou un membre du personnel.

Le personnel médical des équipes est en communication constante avec les personnes qui ont reçu un diagnostic positif afin de suivre l'évolution des symptômes.