Remplie d'espoir, la NBA lance sa prochaine saison

Et c'est reparti. La nouvelle saison de la NBA commence mardi avec deux matchs.

Kevin Durant et les Nets de Brooklyn accueillent l'ancienne équipe de Durant, les Warriors de Golden State. Les Lakers de Los Angeles, eux, amorcent la défense de leur championnat contre leurs rivaux locaux, les Clippers.

Pour la première fois depuis mars, les 30 équipes de la ligue jouent cette semaine. Lorsque la saison a repris en juillet, seulement 22 équipes se sont rendues dans la bulle de Walt Disney World, à Lake Buena Vista, en Floride. Huit équipes − Golden State, Minnesota, Atlanta, Charlotte, New York, Chicago, Détroit et Cleveland − joueront donc des matchs officiels pour la première fois depuis mars.

Pour certains, c'est la première fois depuis août. D'autres, la première depuis septembre. Et pour les Lakers et le Heat de Miami, qui se sont affrontés en finale de la dernière saison, les vacances n'ont commencé qu'à la mi-octobre.

La ligue compte 30 équipes depuis 2004 et, lundi, le commissaire Adam Silver a suggéré qu'il serait peut-être temps d'envisager une nouvelle expansion. Plus d'équipes se traduiraient par des revenus supplémentaires. Et même si rien n'est imminent − en fait, ça pourrait prendre des années avant de se concrétiser − Silver a souligné que c'était un sujet à l'étude.

C'est un enjeu économique et c'est une question de concurrence pour nous , a-t-il dit.

C'est une question que nous continuerons d'étudier, mais nous y consacrons un peu plus de temps qu'avant la pandémie. Le commissaire Adam Silver, au sujet d'une possible expansion dans la NBA

La première moitié de la saison se terminera le 4 mars, la deuxième moitié commencera le 11 mars et se conclura le 16 mai, le tournoi de classement s'étalera du 18 au 21 mai, les éliminatoires débuteront le 22 mai et la dernière date possible pour la finale est le 22 juillet.

Tout cela est bien sûr tributaire de la pandémie. Tout est sujet à changement. Mais la soirée d'ouverture, au moins, est arrivée. Et voici quelques éléments à retenir en vue de cette saison.

Giannis le conquérant

Larry Bird, Bill Russell et Wilt Chamberlain sont les seuls joueurs de l'histoire de la NBA à avoir remporté le titre de joueur par excellence trois années d'affilée. Giannis Antetokounmpo, des Bucks de Milwaukee, a une chance cette saison de se joindre à ce club sélect.

La vedette grecque, qui vient de signer la plus lucrative prolongation de contrat de l'histoire de la NBA, est déjà devenu le premier joueur européen à recevoir l'honneur de joueur par excellence à deux reprises. Comme Kareem Abdul-Jabbar et LeBron James, il obtient ce prix deux fois avant d'avoir 26 ans.

LeBron et les records

LeBron James en est à peu près au point où il ajoute une nouvelle mention au livre des records de la NBA à chaque match auquel il participe.

Il entreprend cette saison avec une séquence de 995 matchs en saison avec au moins 10 points marqués, la plus longue série du genre de l'histoire de la NBA.

LeBron James pourrait atteindre le plateau des 1000 matchs consécutifs avec au moins 10 points le 30 décembre, le jour de son 36e anniversaire de naissance. Photo : La Presse canadienne

Retour attendu de Curry

Stephen Curry n'a disputé que cinq matchs la saison dernière avec les Warriors. Son nom s'est ajouté à la longue liste de joueurs blessés qui ont fait dérailler les ambitions de l'équipe d'être compétitive.

Curry revient cette saison et n'aura probablement pas besoin de beaucoup de rencontres pour se hisser au deuxième rang de la liste de tous les temps pour les tirs de trois points. Il en totalise 2495, à seulement 65 du total de 2560 de Reggie Miller. C'est Ray Allen qui détient le record avec 2973 paniers de la ligne de trois points.

En lever de rideau

Les Raptors de Toronto entament la saison avec la plus longue séquence active de victoires en lever de rideau. Ils ont gagné leur premier match ces sept dernières saisons.

Les Nets de Brooklyn sont à l'autre extrémité du spectre. Ils sont 0-1 en match d'ouverture lors des sept dernières années.

Gregg Popovich entame sa 25e saison en tant qu'entraîneur des Spurs de San Antonio, un séjour qu'il a commencé après 18 matchs en 1996-1997. Il a été à son poste pour 23 matchs d'ouverture et il compile un palmarès incroyable de 21-2.