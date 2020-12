Des matchs de la Ligue nationale de hockey féminin diffusés à la télévision

Associated Press

Associated Press

Le hockey professionnel féminin sera retransmis en direct aux États-Unis par un important réseau câblé pour la première fois. Le réseau NBC Sports diffusera en effet les demi-finales et la finale de la Ligue nationale de hockey féminin (NWHL) au début de février.

La NWHL et NBC Sports ont annoncé cet accord historique mardi. Les demi-finales de la Coupe Isobel le 4 février et la finale, le lendemain, offriront au hockey féminin une vitrine qu'il n'a pas aux États-Unis mis à part les Jeux olympiques d'hiver.

Pour moi, l'élément le plus important, ce n'est pas seulement de toucher un public une fois tous les quatre ans , a affirmé le commissaire de la NWHL Tyler Tumminia en entrevue téléphonique.

Il est si important pour les jeunes filles et garçons de pouvoir voir des athlètes féminines à la télévision comme ça et pas seulement une fois tous les quatre ans.