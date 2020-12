JO de Tokyo : le budget total confirmé à 20 milliards de dollars canadiens

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés d'un an à cause de la pandémie de COVID-19, devraient coûter au total 1644 milliards de yens (20,4 M$ CA), ont annoncé mardi les organisateurs, détaillant un budget alourdi par le report et les mesures sanitaires.

Ce nouveau budget, supérieur de 294 milliards de yens (3,6 M$ CA) au précédent annoncé il y a un an, confirme des estimations publiées début décembre.

Cela ferait de Tokyo 2020 les Jeux d'été les plus chers de l'histoire, devant ceux de Londres en 2012, évalués à 19,3 milliards de dollars canadiens, selon une étude comparative de l'Université d'Oxford publiée en septembre.

Toutes compétitions olympiques confondues, les Jeux d'hiver de Sotchi de 2014, en Russie, conserveraient le record absolu avec leur coût faramineux estimé à 28,2 milliards de dollars.

Cette addition salée est une épine dans le pied des autorités et organisateurs nippons, qui tentent de raviver l'enthousiasme de la population locale pour les Jeux, alors que les Japonais redoutent surtout que l'événement n'aggrave la pandémie dans le pays.

Que l'on trouve ce budget onéreux ou non dépend de la manière dont on le regarde , a assuré aux journalistes le directeur général du comité organisateur, Toshiro Muto.

On peut aussi regarder l'organisation d'un événement de cette ampleur en temps de pandémie comme un investissement positif , a-t-il plaidé.

Les organisateurs ont essayé d'alléger la facture en imaginant des Jeux moins grandioses, avec réduction du nombre de billets gratuits et économies sur les mascottes et feux d'artifice, et attendent un revenu supplémentaire de 76 milliards de yens (946 M$ CA) des commanditaires et des assurances.

Le report à l'été 2021 a toutefois provoqué un immense casse-tête logistique et financier, avec de nouvelles réservations de lieux, de transports, la prolongation des contrats du personnel du comité d'organisation et la renégociation des accords avec les commanditaires.

Tokyo 2020 et les autorités locales assurent que l'événement pourra avoir lieu même si la pandémie n'est pas maîtrisée. La gouverneure de Tokyo, Yuriko Koike, a ainsi déclaré la semaine dernière ne voir aucun scénario susceptible de mener à une annulation de ces JO.

Quant au Comité international olympique (CIO), il prévoit toujours de contribuer à l'événement à hauteur de 85 milliards de yens (1,1 M$ CA).