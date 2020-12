Décès de Kevin Greene, un grand de la NFL

Associated Press

L'ancien secondeur Kevin Greene, considéré comme l'un des joueurs défensifs les plus efficaces de l'histoire de la NFL, est décédé à l'âge de 58 ans.

Greene a rendu l'âme lundi, ont confirmé sa famille et les dirigeants du Temple de la renommée du football. La cause du décès n'a pas été précisée.

Nommé cinq fois au Pro Bowl, Green a fini sa carrière avec 160 sacs du quart. Il est 3e à ce chapitre derrière Bruce Smith (200) et Reggie White (198). Il a aussi provoqué 23 échappés et a réussi 5 interceptions.

Greene avait été intronisé au Temple de la renommée en 2016.

Kevin Greene a été intronisé au Temple de la renommée de la NFL en 2016. Photo : Getty Images / Joe Robbins

Il a disputé 15 saisons dans la NFL avec quatre clubs : les Rams de Los Angeles (de 1985 à 1992), les Steelers de Pittsburgh (de 1993 à 1995), les Panthers de la Caroline (en 1996, 1998 et 1999) et les 49ers de San Francisco (1997). Il a fait partie de l'équipe d'étoiles de la ligue en 1994 et 1996.