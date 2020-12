La LHJMQ choisit ses bulles de relance

La Ligue de hockey junior majeur du Québec a annoncé, lundi, que les villes de Chicoutimi, Drummondville, Rimouski et Shawinigan seront le théâtre de la relance de ses activités à compter du 22 janvier.

La seconde phase dans des environnements protégés, après celle au Centre Vidéotron à Québec, se déroulera donc du 22 au 24 janvier.

Au cours de ce week-end, les Saguenéens, les Voltigeurs, l’Océanic et les Cataractes accueilleront deux autres équipes qui disputeront chacune deux rencontres en trois jours.

L’identité de ces clubs visiteurs et le calendrier pour chacune des bulles seront dévoilés au cours des prochains jours.

Trois des villes bulles, soit Chicoutimi, Drummondville et Rimouski, accueilleront ensuite, entre le 29 janvier et le 6 février, la troisième phase dans des environnements protégés.

Dans cette version modifiée des villes bulles qui comprenda alors quatre équipes, chacun des amphithéâtres verra la tenue de deux matchs par jour. Un total de 12 duels seront ainsi étalés sur 9 jours, soit 6 rencontres par équipe (2 contre chaque formation de sa propre bulle).

Cette annonce survient après un dialogue constructif avec les responsables de la santé publique du Québec et après un bilan positif de notre premier événement protégé qui s'est tenu à Québec il y a quelques semaines. [...] Ce type d'événements est, pour l'instant, devenu la meilleure solution pour atteindre nos objectifs , a souligné le commissaire de la LHJMQ, Gilles Courteau.

En ce qui a trait aux Maritimes, la situation sera réévaluée après le congé de Noël.

La LHJMQ entretient l’espoir de voir les six équipes basées au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard disputer leur match selon le format régulier du calendrier, et ce, dès le 21 janvier.