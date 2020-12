Benjamin St-Juste a bon espoir de faire carrière dans la NFL

Joint chez son père, à Toronto, le demi défensif québécois de 23 ans a expliqué que sa décision avait été longuement mûrie, au terme de sa dernière année à l’Université du Minnesota, et que le temps était venu de faire le saut.

Je sais que j’ai de bonnes chances d’être repêché, dit-il. Je ne sais pas vraiment où. Tout dépendra de mes résultats au camp d’évaluation de la NFL, à la journée de dépistage professionnel et aux essais avec les équipes de la NFL. Durant la saison morte, je vais m’entraîner pour voir comment maximiser mes chances d’être choisi le plus haut possible pour aller chercher le maximum d’argent.

Grand pour un joueur de sa position, St-Juste croit que sa stature jouera en sa faveur pour contrer les receveurs de passes ennemis.

C’est ce qui fait que je suis unique comparativement aux autres demis défensifs au prochain repêchage. Je mesure 6 pi 3 po [1,90 m] et pèse 200 lb [91 kg], mais je bouge aussi rapidement et je suis aussi agile que les autres. Donc c’est là que je vais devoir me vendre aux directeurs généraux de la NFL. Benjamin St-Juste

Après deux années avec les Wolverines de l’Université du Michigan, le jeune homme de Rosemère a choisi de poursuivre son développement avec les Golden Gophers. Après une solide saison en 2019, que l’équipe a fini avec une fiche de 11 victoires et 2 défaites ainsi que le titre de l'Outback Bowl, St-Juste a eu bien peur de ne pas pouvoir jouer cette année en raison de la pandémie. Finalement, la NCAA a opté pour un calendrier court et il a pu jouer cinq rencontres au cours desquelles il a modifié son approche du football.

Physiquement, je savais que j’étais bon à ma position, j’ai eu de beaux accomplissements l’année passée, a-t-il confié. Cette année, j’ai décidé de me concentrer plus sur le livre de jeux, comment comprendre l’attaque et mon adversaire, anticiper des jeux. Il y a des trucs qui vont te donner un gros avantage dans la NFL. Ce n’est pas juste d’être un athlète et d’utiliser ses habiletés athlétiques, mais aussi d’être un joueur intelligent.

De bons appuis

Représenté par l’agent Mike McCartney, qui a aussi Kirk Cousins et Kyle Lowry parmi ses nombreux clients, l’ancien des Spartiates du Cégep du Vieux Montréal a la chance de profiter des conseils d’Antoine Winfield, son coéquipier l’an passé.

Également demi défensif, Winfield a été repêché au deuxième tour par les Buccaneers de Tampa Bay en 2020 et joue un rôle important au sein de la défense de l’équipe floridienne cette saison.

J’ai parlé avec lui il y a quelques semaines, pour savoir comment et avec qui il s’est entraîné, justement, pour le camp d’évaluation de la NFL, pour savoir ce que les dépisteurs et les DG regardent le plus. Il m’a toujours transmis beaucoup d’informations et de connaissances quand j’ai joué avec lui l’an passé. Et je continuerai de garder contact avec lui dans le futur.

Il reste ouvert à jouer dans la Ligue canadienne un jour, mais cette possibilité ne fait pas partie de ses préoccupations actuelles.

C’est sûr qu’en ce moment, mon plan A, c’est la NFL, c’est de mettre tous mes œufs dans le même panier pour améliorer mes chances d’être repêché le plus haut possible. Mais je suis ouvert à revenir jouer à la maison. Benjamin St-Juste

Étudiant accompli

Titulaire d’une maîtrise en gestion du sport, Benjamin St-Juste se verrait un jour travailler au sein de la direction d’une équipe professionnelle ou encore en marketing pour un média sportif.

Quoiqu’il en soit, ses futurs employeurs pourront compter sur un employé brillant et allumé, dont la thèse portait sur l’exploitation des athlètes universitaires aux États-Unis.

Le système est créé pour les exploiter au maximum pendant quatre ans, expose St-Juste. Même si on se faisait payer, ça ne réduirait pas vraiment l’écart entre les revenus des universités et ceux des athlètes. J’ai trouvé un chiffre, comme ça, en travaillant sur ma thèse l’été passé. Disons que si chaque école mettait 10 millions de dollars de côté, elle pourrait donner 80 000 $ à chacun des 125 joueurs d’une équipe quand ils terminent leurs études.

Quand on y pense, 10 millions, c’est beaucoup, poursuit-il. Mais l’année passée, notre association, le Big Ten, a empoché 788 millions de dollars en droits de télédiffusion. Tu vois l’écart? Juste 10 millions à mettre de côté pour des joueurs de foot qui peuvent commencer leur carrière avec de l’argent quand ils finissent leurs études. Ce n’est pas tout le monde qui va aller dans la NFL.

Benjamin St-Juste, des Golden Gophers de l'Université du Minnesota, pendant l'Outback Bowl contre les Tigers de l'Université Auburn, en janvier 2020. Photo : mary holt/icon sportswire / Mary Holt/Icon Sportswire

Il se réjouit d’ailleurs du fait qu’un projet de loi en ce sens, nommé Déclaration des droits des athlètes universitaires (College Athletes Bill of Rights), sera à nouveau soumis au Sénat américain en janvier. S’il est adopté, les footballeurs de la NCAA pourraient toucher un salaire annuel de 173 000 dollars en plus de bourses d’études et d’une couverture pour les soins de santé.