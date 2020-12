Les Patriots rateront les éliminatoires pour la première fois depuis la saison 2008

La recrue Salvon Ahmed et le vétéran Matt Breida ont récolté un total de 208 verges de gains au sol, dimanche, et les Dolphins de Miami ont défait les Patriots de la Nouvelle-Angleterre 22-12, éliminant ainsi leurs rivaux de division de la course aux éliminatoires.

Les Patriots avaient participé aux éliminatoires lors des 11 dernières saisons, un record de la NFL.

Avant la rencontre, les Dolphins occupaient le dernier rang du circuit pour les verges de gains par la course. Ahmed est devenu le premier membre des Dolphins depuis 2018 à connaître un match d'au moins 100 verges au sol. Il a terminé le match avec 122 verges de gains et il a atteint la zone des buts sur une transformation de deux points.

Breida a ajouté 86 verges de gains au sol.

Les Dolphins (9-5) ont augmenté leurs chances de participer aux éliminatoires et sont assurés de terminer la saison avec une fiche gagnante pour une première fois depuis 2008.

Les Patriots (6-8) vont terminer avec une fiche de ,500 ou pire pour une première fois depuis 2000, l'année où ils ont repêché Tom Brady.

Les Seahawks battent Washington 20-15 et se qualifient pour les éliminatoires

Les Seahawks qualifiés

Russell Wilson et les Seahawks de Seattle se sont offert une avance confortable, puis leur défense a fermé la porte à Washington, dans une victoire de 20-15 qui leur a permis de confirmer leur participation aux éliminatoires.

Wilson a lancé une passe de touché, Carlos Hyde a réussi une course de 50 verges pour un majeur et les Seahawks (10-4) ont réussi deux interceptions contre le quart Dwayne Haskins.

Alors que Washington accusait un retard de 20-3, Haskins a permis aux siens de revenir dans le coup, mais la tentative de remontée a été freinée à temps par les Seahawks. Washington (6-8) a vu sa série de victoires être freinée à quatre en l'absence du quart Alex Smith, blessé à un mollet. Haskins a réussi 38 de ses 55 passes pour 295 verges de gains, un touché et deux interceptions.

Wilson a amassé 121 verges de gains aériens et une passe de touché de 10 verges à Jacob Hollister. Il a aussi effectué six courses pour 52 verges de gains au sol. La course de touché de 50 verges de Hyde représente le plus long jeu au sol des Seahawks cette saison.