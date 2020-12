Retour au jeu le 13 janvier dans la LNH pour une saison de 56 matchs

Le plan prévoit aussi un réalignement des divisions avec la création d'une division entièrement canadienne. Ces plans doivent toutefois être confirmés dans les prochains jours, selon les directives des autorités de la santé publique dans les différents marchés.

La LNH a hâte d’entamer la saison 2020-2021, particulièrement quand on pense au succès du tournoi de relance de la saison 2019-2020 qui a permis de couronner un champion de la Coupe Stanley , a indiqué le commissaire de la LNH Gary Bettman dans un communiqué.

Nous sommes très conscients des défis qui nous attendent, comme c’était le cas au printemps et à l’été dernier, mais nous continuons de prioriser la santé et la sécurité de nos participants et des communautés dans lesquelles ils vivent et jouent.

Les joueurs sont heureux d’avoir pu boucler une entente pour la prochaine saison, qui sera unique tant pour les amateurs que pour les joueurs , a expliqué le directeur de l’AJLNH Donald Fehr.

Nous espérons que la LNH pourra offrir un divertissement bienvenu en ces temps difficiles.

Les matchs de saison se termineront le 8 mai. Les dernières activités de la ligue, le repêchage d’expansion, le repêchage amateur et la période de signature des joueurs autonomes prendront fin autour de la mi-juillet. La LNH prévoit reprendre ses activités régulières dès la saison 2021-2022.

Les divisions pour la saison 2020-2021 Nord Calgary, Edmonton, Montréal, Ottawa, Toronto, Vancouver, Winnipeg Ouest Anaheim, Arizona, Colorado, Los Angeles, Minnesota, Saint Louis, San José, Vegas Centrale Caroline, Chicago, Columbus, Dallas, Détroit, Floride, Nashville, Tampa Bay Est Boston, Buffalo, New Jersey, Islanders N. Y., Rangers N. Y., Philadelphie, Pittsburgh, Washington

Dans les trois divisions américaines, chaque équipe affrontera chacune des autres huit fois. Pour la division canadienne, chaque formation jouera contre chacune des autres neuf ou dix fois.

Les quatre premières équipes dans chaque division seront qualifiées pour les séries, qui suivront le format traditionnel : quatre tours éliminatoires au meilleur de sept matchs.

Les camps d'entraînement commenceront le 3 janvier, sauf pour les sept équipes qui n'avaient pas participé au tournoi de relance du printemps 2020. Ces équipes pourront commencer leurs activités le 31 décembre. Aucun match préparatoire n'est prévu.

À la différence du tournoi de relance, disputé dans des bulles, chaque équipe sera hôtesse de ses matchs. Les partisans ne seront pas admis à tout le moins dans la première phase du calendrier , explique la LNH dans un communiqué.

Selon l'évolution de la situation, la LNH n'exclut pas de rassembler les divisions dans un ou des sites neutres pour réduire les déplacements et les risques d'infection.

Les dates clés du nouveau calendrier Selon Athlétique et TSN 13 janvier : début de la saison;

12 avril : date limite pour les échanges;

8 mai : fin de la saison;

21 juillet : repêchage d’expansion pour le Kraken de Seattle;

23 et 24 juillet : repêchage amateur;

28 juillet : ouverture du marché des joueurs autonomes.

Plus de détails à venir.