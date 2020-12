Jouez maintenant, payez plus tard! Ce slogan résume parfaitement l’entente de retour au jeu conclue vendredi soir entre les propriétaires d’équipes de la LNH et l’Association des joueurs.

Les joueurs ont réussi à faire respecter intégralement le cadre financier négocié l’été dernier lors du renouvellement de leur convention collective. À la lumière des détails obtenus vendredi soir, cette victoire signifie que les joueurs financeront leurs salaires de la saison 2020-2021 avec leur carte de crédit. Rien de moins.

Tout cela annonce donc des lendemains bien difficiles.

Pour comprendre comment on a pu en arriver là, il faut se rappeler de ce qui s’est produit l’été dernier alors que l’incertitude planait et que la pandémie menaçait de provoquer l’effondrement du système économique de la LNH (contrats garantis, chute catastrophique des revenus, recettes partagées à 50-50 entre joueurs et propriétaires, etc.).

L’Association des joueurs et les dirigeants de la ligue, qui étaient également inquiets de la tournure des événements, ont corrigé le tir en renégociant leur convention collective.

En temps normal (depuis 2005), la LNH prélevait un certain pourcentage du salaire des joueurs durant la saison. Disons 15% pour les fins de cette explication. Cet argent était placé en fidéicommis et, quand les bilans financiers étaient complétés à la fin de la saison, propriétaires et joueurs se partageaient cette somme pour que les deux parties obtiennent exactement 50% des revenus.

Quand les revenus grimpent constamment, ce système fonctionne à merveille. Quand le pipeline tombe soudainement à sec, ce n’est plus la même chose.

Une importante chute des revenus avait frappé la LNH le printemps dernier et des pertes financières encore plus importantes s’annonçaient pour la saison 2020-2021. Les joueurs ont donc demandé qu’on déroge à la pratique habituelle et qu’on les prémunisse contre une chute dramatique de la valeur de leurs contrats. Les propriétaires ont ainsi accepté d’étaler la dette des joueurs sur plusieurs années.

Les joueurs ont donc pelleté la neige vers l’avant, comme on dit chez nous. Ils ont légué une partie de leur dette aux joueurs qui les suivront au cours des prochaines saisons.

Finalement, le plafond salarial sera gelé et tournera autour de 81,5 millions tant que les revenus normaux de la LNH (autour de 5 milliards) ne seront pas rétablis et que la dette des joueurs n’aura pas totalement été remboursée.

Les deux parties ont aussi décidé que les joueurs allaient toucher 72% du salaire prévu à leur contrat cette saison et qu’une somme équivalant à 10% de leur salaire leur sera versée au cours des prochaines années.

Les 20% de salaire restants devaient être placés en fidéicommis pour éponger les 280 millions que les joueurs ont touchés en trop la saison dernière en raison de l’interruption inattendue des activités. Et aussi pour commencer à rembourser une partie de la dette qui continuera de s’accumuler lors de la prochaine saison.

La convention collective prévoit par ailleurs que 18% du salaire des joueurs sera prélevé pour continuer à rembourser leur dette en 2021-2222, que 10% seront prélevés en 2022-2023 et que les ponctions salariales se limiteront à 6% lors des trois saisons suivantes, jusqu’en 2026.

Revenons maintenant à l’entente de principe survenue vendredi soir.

Le calendrier régulier comportera 56 matchs, soit 68,3% d’un calendrier normal de 82 matchs.

La logique aurait voulu que les joueurs soient payés au prorata des matchs disputés et touchent 56/82e de leur salaire. Et que cette somme soit ensuite amputée des 10% et 20% prévus au contrat de travail afin de commencer à rembourser la dette.

Cette solution se serait avérée extrêmement coûteuse pour des jeunes supervedettes comme Auston Matthews, Mitch Marner et Connor McDavid, qui ont structuré leurs contrats de manière à toucher des salaires de 15 millions et plus cette saison.

Mais ce n’est pas ce qui a été convenu. Et tard vendredi soir, des agents avaient encore peine à croire que la LNH avait accepté de ne pas payer les joueurs au prorata des matchs disputés.

Si vous avez bien suivi les paragraphes précédents, les joueurs toucheront bel et bien 72% de leur salaire normal, soit une somme avoisinant 1,8 milliard. La valeur de leur salaire surpassera donc la prestation (68,3% des matchs) qu’ils livreront en réalité.

Or, en supposant très généreusement que la LNH pourra remplir ses amphithéâtres à moitié, on peut déterminer que les revenus de la LNH s’établiront à environ 1,8 milliard cette saison.

Les joueurs encaisseront donc près de 100% des revenus et ils ne seront pas en mesure de commencer à rembourser les propriétaires. Leur dette de quelque 280 millions surpassera donc probablement les 2 milliards à la fin de la saison.

Le problème quand on remplit une carte de crédit, c’est qu’il faut ensuite la rembourser.

À coups de prélèvements de 18%, 10% et 6%, les joueurs parviendront difficilement à effacer leur dette d’ici 2026, à moins que les revenus de la LNH explosent durant cette période.

Cette situation protégera les salaires des joueurs en fin de carrière ou les détenteurs de longs et généreux contrats comme ceux de Matthews, Marner et McDavid.

Mitch Marner et Jonathan Drouin Photo : Getty Images / Minas Panagiotakis

Ce sont donc les plus jeunes joueurs, qui obtiendront le droit à l’arbitrage ou qui atteindront l’âge de l’autonomie au cours des prochaines années qui seront pénalisés par la stagnation des salaires. On parle de joueurs comme Gabriel Landeskog, Nick Suzuki, Zach Werenski ou Matthew Tkachuk.

Tout le monde a vu à quel point le marché s’est effondré cette année parce que le plafond salarial a été maintenu au niveau de la saison précédente.

Un marqueur de 30 buts comme Mike Hoffman n’a pas encore trouvé d’équipe. De nombreux joueurs ont été contraints de signer des ententes à rabais. Des directeurs généraux sont incapables d’échanger des joueurs extrêmement talentueux.

Taylor Hall, qui était censé être le joueur le plus convoité, a signé un contrat d’une saison à Buffalo. Chez le Canadien, faute de marge de manœuvre, un joueur extrêmement utile comme Phillip Danault devra probablement être sacrifié et pourrait perdre plusieurs millions l’an prochain quand il atteindra l’autonomie.

Maintenant, imaginez cinq ans d’un tel régime minceur...

Dans la LNH, une génération de joueurs s’étale sur une période de cinq ans. C’est donc toute une génération qui paiera pour les pots cassés et qui ressentira les réels effets de l’entente qu’on a officialisée vendredi.

Tout le monde est heureux que les activités de la LNH reprennent. Mais tôt ou tard, il y aura de douloureux grincements de dents au sein de l’Association des joueurs.