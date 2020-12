Grand Prix du Canada : des spectateurs attendent toujours le remboursement des billets

Je m’inquiète de ne jamais revoir mon argent , affirme Eileen Sheridan à CBC, qui a acheté pour près de 1800 $ de billets.

Les qualifications et la course, qui devaient avoir lieu du 12 au 14 juin derniers, ont été reportées une première fois, puis formellement annulées en juillet dernier.

Eileen Sheridan, qui habite Guelph en Ontario, a acheté ses billets directement du promoteur, soit le Groupe de course Octane. Ce dernier lui a répondu qu’à cause du nombre élevé de demandes, il pourrait y avoir un délai de 60 jours pour les remboursements.

N’ayant toujours pas eu de nouvelles en octobre, elle a contacté alors le service à la clientèle qui s’est excusée du délai, mais qui ne pouvait toujours pas lui offrir une date à laquelle elle pourrait ravoir son argent.

Même réponse en décembre.

C’est une somme d’argent importante pour nous, souligne la cliente. Ç’a été une année difficile pour tout le monde. Ce serait bien d’avoir cet argent dans mes poches.

De longs délais

CBC s’est entretenu avec de nombreux détenteurs de billets en Colombie-Britannique, Ontario et aux États-Unis. Aucun d’entre eux n'a été remboursé.

Jay Howard de Toronto a fait son achat auprès d’un revendeur de billet autorisé, soit montrealgrandprix.com.

Il croyait qu'assister au Grand Prix serait une belle façon de célébrer la graduation et le 18e anniversaire de son fils.

Lui aussi a eu la promesse que ses quatre billets, d'une valeur totale de 1900 $, lui seraient remboursés.

Il affirme avoir contacté à plusieurs reprises le revendeur pour avoir de l’information, mais en vain.

La semaine dernière, le revendeur lui a avoué qu’il n’avait toujours pas eu son propre remboursement du promoteur. Exaspéré, Jay Howard a contacté CBC Montreal.

J’ai l’impression qu’ils profitent de la situation , se questionne Jay Howard.

Le propriétaire de montreagrandprix.com, Angelo D’Ambra affirme qu’il se sent terriblement mal pour ses clients et ajoute qu’il comprend que plusieurs soient fâchés et déçus. Il a reçu plusieurs mises en demeure à ce sujet.

Plusieurs des détenteurs de billets auraient souhaité revoir la couleur de leur argent avant Noël.

Nous n’avons pas l’argent, affirme Angelo D’Ambra. Je le jure, je me suis même effondré avec certains clients lorsque je faisais les appels leur disant : c’est votre argent, je le sais, vous méritez que l’on vous rembourse, mais je n’ai pas la somme actuellement.

Il souligne que même si son entreprise achète les billets du Groupe de course Octane, il en est tout à fait indépendant.

Nous n’avons pas reçu le remboursement d’Octane ajoute-t-il.

Il demande à ses clients de lui faire confiance et que le remboursement se fera éventuellement.

Amère de la F1

Toute cette expérience a laissé un goût amer à Taimi Williamson.

Assez, c’est assez. C’est le moment de redonner l’argent aux gens , affirme celle qui a aussi acheté ses billets d’un revendeur autorisé.

Elle a contacté directement le Groupe de course Octane lorsque son revendeur lui a précisé qu’il n’avait lui-même pas encore été remboursé.

On lui a répondu qu’Octane ne possède aucune trace de son achat puisque les revendeurs ne partagent pas les informations de leurs clients.

Taimi Williamson a donc envoyé tous les renseignements concernant l’achat de ses billets au promoteur.

C’est sûr que j’aimerais recevoir un crédit de 800$ sur ma carte de crédit juste avant Noël, c’est un mois difficile , affirme Williamson, qui habite London en Ontario.

Devant la façon dont elle est traitée, elle ne croit pas qu’elle va acheter des billets pour la F1 à nouveau.

Du point de vue du service à la clientèle, c’est une gestion terrible , dit-elle.

Les recours

Pour l’avocat chez Consumer Law Group, Jeff Orenstein, il n’y a pas de différence si les billets ont été achetés directement du promoteur ou d’un revendeur.

Si un événement est annulé et qu’aucune autre date n’est ajoutée, les consommateurs qui vivent au Québec ou qui font affaire avec une entreprise dont le siège social est au Québec doivent obtenir un remboursement, comme stipulé dans la Loi sur la protection du consommateur.

Il recommande aux clients de se plaindre, à la fois au Bureau d’éthique commerciale et à l’Office de la protection du consommateur.

Il y a la force du nombre , affirme-t-il.

Il suggère aussi aux clients de vérifier avec leurs compagnies de cartes de crédit s’ils ne peuvent pas annuler la vente.

Si ça ne fonctionne pas, il y a toujours les recours en justice, mais ceux-ci peuvent être dispendieux et compliqués, surtout si le revendeur fait un profit.

Il donne comme conseil aux gens qui seraient tentés par la voie des tribunaux de viser le plus d’entreprises possible impliquées dans la chaîne de distribution.

Les accusés seront peut-être tentés de jeter le blâme sur les autres, souligne l’avocat. Mais du point de vue du consommateur, l’important c’est d’être remboursé, peu importe qui le fait.

Le président du Grand Prix du Canada et propriétaire du Groupe de course Octane, François Dumontier, n’a pas accepté les nombreuses demandes d’entrevues de CBC Montreal.



D'après un texte de CBC