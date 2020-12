La WTA lancera sa prochaine saison le 5 janvier

Les qualifications des Internationaux d'Australie se dérouleront du 10 au 13 janvier à Doha pour l'ATP et à Dubaï pour la WTA, et non pas à Melbourne où aura lieu le premier tournoi du grand chelem de l'année.

Les joueurs et leur entourage devront obligatoirement s'isoler durant 14 jours dans une bulle sanitaire à leur arrivée en sol australien pour minimiser les risques de propagation de la COVID-19. Ils pourront toutefois s'entraîner chaque jour pendant un maximum de cinq heures au Melbourne Park, le site où se tient annuellement le tournoi.

Le gouvernement de l'État de Victoria a indiqué que les plans de quarantaine ont été appuyés par le médecin hygiéniste en chef et qu'il travaillera conjointement avec la fédération australienne de tennis pour finaliser un plan qui assure la sécurité de toutes les parties et que des mesures rigoureuses de prévention et de contrôle des infections seront au cœur de ces dispositions .

Les joueurs et leur personnel seront d'abord testés avant de voyager en direction de l'Australie, puis au moins cinq fois pendant leur période d'isolement. S'ils obtiennent un résultat positif, ils seront soumis au protocole de quarantaine habituel jusqu'à ce qu'ils reçoivent le feu vert des responsables de la santé publique.

Programmés habituellement lors de la deuxième quinzaine de janvier, les Internationaux d'Australie se tiendront plus tard cette année, du 8 au 21 février.

Pour la première fois en plus de 100 ans, les Internationaux d'Australie commenceront en février, et nous nous réjouissons d'offrir aux joueurs et joueuses ce qui pourrait être l'un des meilleurs cadres de jeu de l'année 2021 , a indiqué le patron du tournoi, Craig Tiley.

Ces Internationaux d'Australie seront une édition historique à bien des égards , a-t-il continué.

Craig Tiley a ajouté que les tournois de simple, de double et en fauteuil roulant ont été préservés à l'horaire, mais pas ceux pour les juniors, qui seront tout de même disputés plus tard dans l'année.