Sofia Goggia règne sur Val d'Isère, Marie-Michèle Gagnon 10e

La Québécoise n'avait jamais, avant samedi, intégré le top 10 en descente sur le grand cirque blanc. C'est maintenant chose faite grâce à un temps de 1 min 45 s 58/100.

Goggia a pour sa part retrouvé sur le podium la Suisse Corinne Suter, gagnante vendredi, et l'Américaine Breezy Johnson, 3e pour une deuxième journée d'affilée. La championne olympique est partie timidement sur le plat du départ, la partie la plus simple, ne réalisant que le 31e chrono, avant de mettre la main sur sa huitième victoire en Coupe du monde.

Je suis un diesel. Je n'arrive pas à créer de la vitesse au départ, à partir de zéro. C'est dur pour moi d'accélérer. Mais quand j'arrive avec de la vitesse, j'arrive à la maintenir , a commenté Goggia.

Son engagement total dans les portions les plus dures de la course lui a permis de signer son grand retour au premier plan, alors qu'elle n'avait plus gagné en descente depuis février 2019. Elle a arrêté le chrono à 1:44,70.

Je suis comme ça, spectaculaire, je dois le gérer. Quand Sofia Goggia est au départ, on ne sait jamais ce qu'il peut se passer, on ne sait pas quoi attendre d'elle. J'aime ça parce que c'est le sport, les émotions du sport , a-t-elle expliqué.

Seule surprise de taille, la Norvégienne Kajsa Vickhoff Lie, partie avec le dossard 30, a commis une petite faute en fin de parcours qui lui a coûté le podium. Elle a terminé au pied de la tribune.

Le virage délicat à la réception d'un saut qui avait causé cinq chutes vendredi, dont celle très impressionnante de l'Autrichienne Nicole Schmidhofer, a été modifié samedi.

Tenante du gros globe de cristal, l'Italienne Federica Brignone n'a pas pris le départ après sa chute de vendredi. La Slovaque Petra Vlhova, de nouveau peu à l'aise avec une 33e place, a conservé la tête du classement général avec 127 points d'avance sur la Suisse Michelle Gisin.

Gagnon et ses compatriotes Candace Crawford, ainsi que Valérie Grenier participeront dimanche au super-G de Val d'Isère.

Coup double à Val Gardena

Du côté des hommes, le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde a remporté la palme à Val Gardena pour une deuxième journée de suite. Il a été accompagné sur le podium par l'Américain Ryan Cochran-Siegle, 2e, et le Suisse Beat Feuz, 3e.

Kilde a de nouveau dominé la compétition grâce à un temps canon de 2:01,45, repoussant Cochran-Siegle (2:01,67) et Feuz (2:01,99) à 22 et 54 centièmes de seconde.

Quatre représentants de l'unifolié ont pris part à l'épreuve italienne, avec Benjamin Thomsen (2:04,48) en tête de liste, au 39e rang. Ses compatriotes Broderick Thompson (2:05,66), James Crawford (2:05,75) et Jeffrey Read (2:05,80) ont conclu aux 54e, 55e et 56e échelons.