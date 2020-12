Isabelle Charest, au cœur des bouleversements de 2020

Au cours de sa deuxième année de mandat, l’ex-patineuse de vitesse sur courte piste a dû faire face à l’inconnu jour après jour.

L'imprévu, le nouveau, ça ne me dérange pas beaucoup, mais dans les fonctions que j'ai, c'était beaucoup de responsabilités, évidemment, et aussi des défis énormes , admet-elle.

L'année 2020, c'était une année d'adaptation immense. Isabelle Charest, ministre déléguée à l’Éducation et responsable de la Condition féminine

C'est sûr que ça a été une année où on a eu à se réinventer tout le temps, raconte la ministre. On est complètement sorti de tous les paradigmes qu'on connaissait, de toutes nos façons de fonctionner et de cohabiter dans la société, et dans une incertitude totale parce qu'on ne savait pas vers quoi on s'en allait.

Devant cet épais brouillard à traverser, Isabelle Charest devait plus que jamais s’armer de flexibilité et s’assurer que règne un esprit de collaboration entre les parties prenantes avec qui elle devait travailler.

En rétrospective, elle se dit satisfaite du travail accompli avec les différents acteurs du milieu sportif.

J'ai été quand même très contente de voir à quel point tout le milieu s'est rassemblé, à quel point ils ont travaillé ensemble pour faire en sorte qu'on puisse, en premier lieu, déconfiner le sport le plus rapidement, affirme-t-elle.

Je pense que c'est un des héritages qu'on aura de cette pandémie : cette capacité à travailler ensemble , poursuit la ministre.

Je pense que tout le monde du sport peut vous dire que, vraiment, ils ont été témoins d'une grande coopération. Isabelle Charest

Si elle se dit fière de la solidarité et de l’entraide qui ont émergé au printemps, elle admet toutefois que la deuxième vague a été plus laborieuse.

Je vous dirais que la portion reconfinement a été plus difficile, confie-t-elle. La première fois, je pense que tout le monde avait cette vision collective, cette espèce de solidarité [...] De reconfiner, je pense que ça a été plus difficile à accepter.

Elle a observé que les perceptions sont redevenues plus individuelles à l’automne, ce qui lui a compliqué la tâche.

Les mesures étaient moins bien reçues, explique Isabelle Charest. C'est dur de faire comprendre que ce n'est pas le sport qui est problématique, c'est tout ce qu'il y a autour du sport qui est problématique.

À l’aube de la deuxième vague, chaque décision déclenchait son lot de critiques.

Évidemment, il y a eu des déceptions, et ça perdure. Tu ouvres un secteur, le secteur qui est à côté va dire, pourquoi eux, pas nous? Isabelle Charest

La pandémie a aussi forcé son ministère à constater une réalité bien complexe : la multitude d’associations sportives non fédérées.

Il y a bien des domaines qui ne font pas partie de nos fonctions, fait-elle remarquer. On se dit qu’il faut penser à cette clientèle-là aussi. On a réalisé que c'était une société, et que ce n'est pas un jeu sur ce qui appartient au ministère. Ça a été une prise de conscience.

Et que dire de l’arrimage entre sport civil et sport scolaire? Avec humilité, Isabelle Charest admet que la gestion du début des classes a été son pire coup de 2020.

Ce que j'ai trouvé le plus difficile, ça a été à la rentrée scolaire avec l'espèce d'incohérence entre le sport civil et le sport scolaire.

Bon, est-ce que j'aurais pu le mener mieux, ce dossier-là? Disons que je l'ai travaillé très, très fort, et qu'il y a des choses qui n'ont pas évolué comme je le voulais, explique la ministre. Peut-être qu'une deuxième fois, je le traiterais différemment.

L’importance du sport mise en lumière

Au-delà des défis logistiques, la dernière année a aussi apporté certains points positifs. Les périodes de confinement ont notamment mis en lumière l’importance du sport dans le quotidien des Québécois.

La pause obligatoire nous a fait réaliser à quel point c'était important pour les gens, à quel point c'est un tissu social , affirme Isabelle Charest.

Qu'est-ce qui anime la vie d’une municipalité? C'est souvent les activités sportives, la ligue de hockey et la ligue de baseball. C’est le loisir aussi, qui est excessivement important.

Je pense que cette saison, on réalise [ à quel point les sports et loisirs sont importants] parce qu'on n'a jamais été confronté à une situation où ça n’existait pas, où ce n’était pas là de façon généralisée. Isabelle Charest

Pourtant, la part du budget provincial allouée aux sports est de 0,1 %, ce qui représente un dixième de ce qui est attribué à la culture, par exemple. La ministre Charest vise à augmenter le montant destiné à son secteur, mais rappelle que ce pourcentage n'est pas représentatif de tout ce qui est fait dans le milieu sportif.

C'est sûr qu'il y a quand même des choses qui sont faites, qui ne relèvent pas directement des budgets du sport, souligne-t-elle. Je pense aux activités parascolaires, entre autres, qui vont jusqu'à plus de 100 millions.

Elle relève aussi que le Québec investit déjà plus massivement dans ce secteur que d’autres provinces.

Si on se compare au reste du pays, ici, on a plus de budget en sport qu'ailleurs. Mais reste qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire. Il faut investir davantage dans le sport et dans les ressources.

La ministre souligne au passage que cette année a aussi fait ressortir l’importance des bénévoles.

Le sport a été mené à bout de bras par des bénévoles, par des gens qui sont impliqués, dit-elle [...] Avec la pandémie, avec la pause, on vient fragiliser ce lien ou cette implication-là. Et puis, il faut que ce monde-là soit là quand on va revenir de la pandémie!

Les jeunes et les athlètes affectés

En tant qu’ancienne athlète olympique et mère de deux enfants, Isabelle Charest est particulièrement concernée par les contraintes qui ont limité les jeunes et les athlètes dans leurs pratiques sportives.

Je suis venu en politique pour faire en sorte, justement, de donner des opportunités aux jeunes de bouger, rappelle la ministre. Alors, évidemment, j'étais complètement tiraillée, déchirée, mais on n'a pas le choix quand la situation commande qu'on prenne de grosses décisions comme ça. Mais c'était très difficile de le faire.

Des milliers d’enfants et d’adolescents ont vu leurs cours, entraînements et tournois sportifs annulés pendant les derniers mois, ce qui a engendré une démotivation chez beaucoup d’entre eux.

Ce qui me fait le plus peur, c'est qu’au retour, les jeunes n'aient plus le goût de recommencer, signale la ministre. Qu'ils se soient tournés vers autre chose, qu’ils se soient adapté à cette nouvelle vie et se disent : pas besoin de reprendre [le sport].

De voir que les jeunes s'isolent, qu'ils sont dans leur sous-sol à gamer, ça, ça me fait peur. Et puis, ça fera en sorte qu'il y aura moins d'inscriptions, il y aura moins de jeunes impliqués dans le sport. Alors, évidemment, ça va fragiliser encore plus le milieu , ajoute-t-elle.

Il faut vraiment donner le goût aux jeunes de bouger encore malgré la pandémie, trouver de nouvelles façons de s'adapter. Isabelle Charest

Pour la ministre, la solution réside dans l’ouverture d’esprit, la créativité et l’optimisme.

Faut arrêter de penser que ça prend absolument de la compétition, que ça prend absolument des parties pour avoir une certaine pratique sportive, parce qu'on peut faire plein d'autres choses [...] et ça peut être quand même très intéressant pour les jeunes.

La triple championne du monde est toutefois consciente que les options d’entraînement maison ne suffisent pas pour les athlètes de haut niveau.

Les mesures sanitaires pèsent lourd sur la santé mentale des athlètes-étudiants du pays qui sont limités dans la pratique de leur sport. Photo : Radio-Canada

Ce qui me dérange, c'est évidemment pour une carrière d'athlète. Il y a une fenêtre d'opportunité qui n’est quand même pas si grande que ça, explique-t-elle. Donc, pour certains, ça voudra dire d'être passé à côté d'une occasion.

Je connais des athlètes qui ont vécu les boycottages des Jeux et je sais à quel point c'est difficile pour eux de passer à travers cette épreuve-là. Et là, c'est assez généralisé, ce sont tous les athlètes qui vivent ça. Isabelle Charest

Elle juge que les restrictions en vigueur sont justifiées par la situation pandémique au Québec, mais concède qu'elles peuvent désavantager les athlètes québécois.

Mme Charest dit faire tout en son possible pour permettre aux athlètes de s’entraîner malgré les circonstances actuelles, dans le respect des consignes de la santé publique.

On a mis en place des choses pour leur permettre de reprendre une certaine forme d'entraînement pilote. Je suis de tout cœur avec eux , souligne-t-elle.

Ses bons coups

Quelques rares dossiers n’ont rien eu à voir avec la pandémie. Deux d’entre eux constituent des réussites marquantes pour Isabelle Charest et son ministère.

D’abord, le nouveau règlement sur les bagarres dans la LHJMQ est une avancée majeure, selon la ministre.

Ça démontre un changement de culture dans le hockey. Isabelle Charest

Maintenant, il y a un noyau dur de gens impliqués dans le hockey qui sont prêts à aller vers un milieu plus sain et sécuritaire pour nos athlètes et qui comprennent la portée de la réglementation sur le sport, note Mme Charest. Moi, je vois ça vraiment de façon très optimiste et je vais continuer à travailler là-dessus.

Bien qu’elle n’était pas directement engagée dans la décision de la ligue, Isabelle Charest s’est servie de ce qu’elle avait en main pour faire avancer le dossier.

Je dis toujours que les 12 millions [de dollars] n'étaient pas rattachés au changement de règlement. Mais en même temps, il y a quand même un levier qui était là , admet-elle.

Puis de dire : écoutez-nous, on est prêt à vous aider. On est prêts à travailler avec vous, mais on ne peut pas aller dans une direction qui va à l'encontre de ce qu'on essaie de préconiser.

Dès son entrée en poste, en 2018, elle avait mis de l'avant les valeurs qui la guideraient tout au long de son mandat, des valeurs qui s'entrechoquaient avec la violence que permettait la LHJMQ jusqu'à récemment.

Le joueur des Cataractes de Shawinigan Marty Doyle et son adversaire des Olympiques de Gatineau David Starenky se battent lors d'un match en 2004. Photo : Getty Images / Andre Ringuette

J'ai tellement fait mon énoncé ministériel pour avoir un milieu sain et sécuritaire, exempt de violence, d'intimidation et tout ça. Et en même temps, on finance quelqu'un qui ne veut pas améliorer ses règlements. C'était inconcevable.

Oui, j'avais un certain levier. Une certaine opportunité aussi, parce que ce n'est pas moi qui réglemente la Ligue junior majeur du Québec. Mais c'est sûr que ça a aidé les discussions dans le bon sens. Isabelle Charest

Ensuite, toujours en accord avec la philosophie que la ministre désire véhiculer, la politique d’intégrité mise en place cette année rend Isabelle Charest particulièrement fière.

De faire en sorte qu'on ait une entité indépendante pour la gestion des plaintes dans les fédérations, donc qu'on ait vraiment un mécanisme pour que nos athlètes puissent dénoncer, que leurs dénonciations soient traitées de façon indépendante. Je pense que c'est vraiment une façon d'outiller nos fédérations, mais surtout pour que nos athlètes soient en sécurité , dit-elle, considérant qu’il s’agit de son meilleur coup de l’année.

Les athlètes ou toutes les personnes impliquées dans le sport seront plus à l'aise ou auront plus confiance dans le mécanisme de gestion des plaintes, donc vont probablement dénoncer davantage , ajoute-t-elle.

Isabelle Charest, ministre déléguée aux Sports Photo : (Twitter) Alex Boissonneault

La lutte contre le harcèlement et les comportements toxiques dans le sport est loin d’être terminée. Pour poursuivre son travail dans ce dossier en 2021, Isabelle Charest a déjà des plans en tête.

Je pense qu’en professionnalisant tout le personnel qui encadre les milieux sportifs, que ce soit les entraîneurs ou des administrateurs, on va sortir de ces vieilles mentalités qui étaient d’intimider les athlètes pour les faire performer, ou les vieilles méthodes d'entraînement qui ne font plus de sens maintenant , conclut la ministre.

D’après une entrevue réalisée par Diane Sauvé.