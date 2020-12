Hockey Boucherville crée un précédent en annulant la saison des équipes récréatives

Hockey Boucherville est devenue la première association de hockey mineur à annuler sa saison 2020-2021 pour les niveaux A, B et C (ce qu’on appelle le simple lettre dans le jargon sportif) pour toutes les catégories.

Par contre, les Grands-Ducs, qui regroupent les meilleurs joueurs de Boucherville et Varennes dans les niveaux BB et AA (le doubles lettres), vivent d’espoir puisque cette décision ne les affecte pas encore.

Les parents des enfants concernés par cet arrêt des activités ont reçu un courriel le 15 décembre pour les informer que leurs enfants ne joueraient pas au hockey avant, au mieux, l’automne 2021.

Une mère indignée par cette annonce qu’elle juge prématurée s’est adressée à Hockey Québec, la fédération provinciale. Nous l'appellerons Julie, puisqu'elle a requis l’anonymat pour que son enfant n’ait pas à subir les conséquences de sa démarche.

J’ai demandé à Hockey Québec : "Êtes-vous d’accord? Est-ce que ça implique toutes les régions rouges? Est-ce que Hockey Boucherville a été trop vite par rapport à votre annonce?" On m’a dit non et que ça n’implique pas les villes avoisinantes. Julie, mère d'un jeune hockeyeur de Boucherville

Dans un courriel qu’elle nous a fait parvenir, Hockey Québec indique qu’elle se réunira bientôt avec Hockey Richelieu, Hockey Boucherville ainsi que le service des loisirs de la ville de Boucherville pour discuter de la situation.

Ayant comme mandat de régir et faire la promotion de notre sport, la Fédération n’endosse pas toute décision qui implique la fermeture hâtive d’une association, écrit Hockey Québec. Cette réunion aura donc comme objectif de trouver des solutions afin d’aider l’association et ainsi permettre aux jeunes de poursuivre leur saison lorsque nous serons en mesure de reprendre nos activités.

Une décision mûrie depuis des mois

C’est en constatant les difficultés relatives aux mesures de santé publique en début de saison que les dirigeants de Hockey Boucherville ont pris la décision de statuer sur la suite des choses, avant la fin de l’année.

On s’est dit à un moment donné qu’il faudrait prendre position et décider d’une date de non-retour pour faire une saison de hockey, dit Marie-Claude Lachance, présidente de Hockey Boucherville. On regardait pour la fin décembre comme date pivot. Et avec la dernière conférence du premier ministre Legault, qui repoussait tout le monde au 11 janvier, on s’est dit qu’il fallait se décider. Il y a des gens qui avaient déjà demandé des remboursements. Il n’y en a pas eu beaucoup, mais on croyait qu’avec les fêtes qui arrivent, qu’on était peut-être mieux de rembourser une partie des gens.

Les parents qui le désirent pourront aussi se faire créditer la somme déboursée pour l’abonnement de leurs enfants en vue de la prochaine saison.

Mais selon Julie, les enfants moins doués sont pénalisés comparativement à ceux qui jouent du hockey compétitif. Elle considère que Hockey Boucherville n’est pas en mode solution et cite en exemple ce qui s’est fait au baseball au cours de l’été.

J’ai des enfants qui jouaient au baseball l’été passé, oui on s’entend que c’est dehors et qu’il n’y avait pas de masques, mais ça s’est super bien passé, assure Julie. Il y a eu des entraîneurs dans toutes les équipes et des bénévoles qui ont tout surveillé. Tout le monde s’est impliqué pour que les enfants puissent bouger.

Hockey Boucherville se défend en disant, justement, que la difficulté de trouver suffisamment de bénévoles rendait sa décision inévitable.

On se faisait imposer beaucoup de contraintes. Il fallait nettoyer les bandes et les bancs après chaque plage horaire. Les entraîneurs devaient prendre les présences. Ça prend des gens et il faut qu’ils soient disponibles. Et nous avions de la difficulté à trouver des gens. Marie-Claude Lachance, présidente de Hockey Boucherville

Un long processus

Et si le double lettre est encore sur le respirateur artificiel, c’est que les équipes avaient déjà été formées, comme c’est toujours le cas, avant celles du simple lettre. Et selon la présidente de Hockey Boucherville, il aurait fallu trop de temps, après le déconfinement pour former des équipes.

Pourtant, à Longueuil, ce problème a été contourné en constituant les équipes sur papier.

On connaît les joueurs, on les voit jouer depuis des années et les responsables de toutes les catégories sont prêts pour commencer la saison , affirme Joëlle Bégin-Denis, administratrice et responsable des communications de l’Association de hockey mineur de Longueuil.

Nous, à Boucherville, c’est toujours fait pour que les jeunes soient dans les bons niveaux et avec les bonnes personnes, se défend Mme Lachance. Il y a d’autres organisations qui font des équipes pour faire des équipes. Les plus vieux sont là, les plus jeunes sont là, les plus faibles, les plus forts. Nous, on s’est toujours fait un devoir d’avoir des équipes équilibrées. On prend toujours trois semaines, au moins, pour le faire. Nous n’avons pas que deux équipes par niveau. Cette année, le midget aurait eu 10 équipes, le junior 2. On a 600 joueurs qui sont inscrits. Dans l’atome, c’est 5 équipes, le pee-wee 6, le bantam 5.

Marie-Claude Lachance encourage, par ailleurs, les parents dont les enfants souhaitent poursuivre leur saison à aller cogner à la porte d’associations des villes avoisinantes.

On n’a jamais empêché un jeune qui voulait aller jouer ailleurs, assure-t-elle. Je pense que Varennes va peut-être l’offrir.

Vérification faite, Varennes n’a pas la capacité d’accueillir des hockeyeurs d’autres municipalités.