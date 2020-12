Le bizutage dans le sport, une tradition à la couenne dure

La professeure titulaire Christine Dallaire est détentrice d'une maîtrise en études du sport et d'un Ph.D. en Canadian Studies. Elle est aussi la vice-doyenne aux études de la Faculté des sciences de la santé de l'Université d'Ottawa. Photo : Université d'Ottawa

Un rite initiatique peut être qualifié de bizutage à partir du moment où c’est des actes qui vont atteindre aux droits de la personne, que ce soit sous forme de harcèlement ou d’humiliation. C’est des actes forcés, c’est un élément essentiel , explique la professeure titulaire Christine Dallaire de l’Université d’Ottawa, qui étudie le leadership dans le sport au Canada et qui donne chaque année un cours consacré à l’éthique dans le monde du sport.

Les athlètes vont dire oui, mais ils ne savent pas ce qui va arriver et ils sont contraints de le faire parce qu’ils savent que c’est une tradition et que c’est une étape qu’ils doivent réaliser.

La professeure agrégée Barbara Ravel est détentrice de maîtrises en psychologie et en sciences de l'activité physique et d'un Ph.D. en sciences de l'activité physique. Photo : Université Laurentienne

Souvent, ça peut impliquer de l’alcool, ça peut impliquer de la nudité, ça peut impliquer de l’abus dans le sens où on force les bizutés à faire des choses qu’ils ne voudraient pas faire dans un milieu "normal" , dit la professeure agrégée Barbara Ravel, une spécialiste de la psychologie et de la sociologie du sport à l’Université Laurentienne

Et si les deux professeures abordent dans leurs cours ce sujet sous des angles différents, leurs réponses à nos questions sur ce phénomène ont souvent des airs de consensus.

1. Quelle est la fonction d’un bizutage?

On peut voir deux buts en particulier , mentionne Barbara Ravel. Le premier c’est vraiment de faire en sorte qu’on initie les personnes à qui on fait subir le bizutage, c’est-à-dire qu’on les fait passer au travers d’épreuves. L’autre chose, c’est l’idée de la cohésion d’équipe, qui supposément est liée à ces comportements-là.

Christine Dallaire abonde dans le même sens. Elle insiste sur l’importance du caractère humiliant des épreuves qui constituent le bizutage et explique comment cela est perçu comme un facteur de cohésion.

C’est de vivre cette expérience difficile, contraignante, que personne à l’extérieur de notre équipe ne peut comprendre, les athlètes comprennent très bien quand ils participent à ces choses-là que ce n’est pas quelque chose qu’ils peuvent raconter ou expliquer à leurs parents, à leurs amis, à leur copine. Ça sert, au bout du compte, à cimenter et à créer un esprit de monde à part, à reconnaître qu’on est dans un monde à part. Christine Dallaire

2. Est-ce que ça peut vraiment remplir ces objectifs?

Oui et non , répond Christine Dallaire avec nuance. Ça marche dans certains cas parce qu’il y en a qui ne se plaignent pas. Le temps qu’ils arrivent [dans le sport de haut niveau], ils sont habitués au bizutage.

Barbara Ravel n’y voit toutefois pas un gage d’efficacité.

Je pense qu’on s’est éloigné de ce qui pourrait avoir des vertus positives pour l’équipe avec une amélioration de la cohésion et on a plus le côté exclusivement négatif de ces expériences-là, ce qui explique que beaucoup d’universités ont abandonné autant au niveau de leurs groupes étudiants que de leurs groupes d’étudiants-athlètes ces pratiques-là, à tout le moins de façon officielle. Barbara Ravel

3. Quels impacts est-ce que ça peut avoir sur un jeune athlète?

La professeure Ravel est catégorique : on est beaucoup plus dans l’abus psychologique, physique, voire sexuel , souligne-t-elle. On parle de jeunes athlètes, parfois des mineurs, qui ont des conséquences à court terme de vivre ces expériences traumatiques, mais aussi à plus long terme avec éventuellement des problèmes psychologiques, d’abus de substance, etc.

La professeure Dallaire observe également toutes sortes d’enjeux psychologiques et de santé mentale , mais elle ajoute à cela que le sport a à perdre autant que les jeunes. Ce serait épouvantable qu’un athlète qui a le talent de faire une équipe du plus haut niveau arrête de faire du sport à cause du bizutage , fait-elle valoir, en plus de dénoncer le fait que le bizutage entretient une culture qui dit aux jeunes : il ne faut pas parler, il ne faut pas se plaindre .

4. Qu’est-ce qui explique que la pratique du bizutage perdure?

Nos deux expertes s’entendent : si le bizutage ne disparaît pas malgré les scandales et les campagnes de sensibilisation, c’est en bonne partie par la force de l’habitude, de la tradition.

Quand on s’intègre dans le domaine du sport de haute compétition, comme dans n’importe quel autre milieu de performance et d’excellence, quand on rentre et qu’on devient un des vrais, un des bons, un des meilleurs, on veut reproduire ce qu’on nous a dit qui était les cultures des meilleures équipes. Christine Dallaire

La professeure Dallaire voit d’ailleurs dans ce recours à l’imitation la raison pour laquelle le bizutage – autrefois le propre de milieux masculins comme l’armée, les équipes de hockey et les fraternités américaines – a gagné des adeptes au sein du hockey féminin quand celui-ci s’est développé à un haut niveau.

Là où le bizutage est déjà bien implanté, il y a parfois des vétérans, eux-mêmes anciens bizutés, qui entretiennent la tradition par désir que les autres aient à subir les mêmes choses qu’eux. Mais, selon Barbara Ravel, c’est aussi le fruit d’un manque de remise en question au sein d’organisations où le désir de changer les choses peut être mal vu.

La culture masculine sportive – on peut penser aux équipes de hockey en particulier – est vraiment extrêmement conservatrice dans ses idées et va donc avoir du mal à changer ces pratiques-là malgré que c’est interdit par exemple au niveau universitaire. Barbara Ravel

5. Comment mettre un terme au bizutage?

La professeure Ravel estime que les personnes en position d’autorité auprès des jeunes athlètes doivent en faire plus si on veut mettre un terme à la tradition du bizutage. Souvent, les instances dirigeantes, les entraîneurs, ont fermé les yeux sur ce qui se passait après les pratiques ou à l’extérieur du terrain , observe-t-elle en les encourageant à assumer un rôle de mentor qui va au-delà des performances sportives.

Les personnes en charge, souvent des adultes ou des personnes en position de pouvoir, ont cette possibilité, cette latitude d’organiser des événements qui pourraient servir de rites de passage d’une façon ou d’une autre, qui pourraient servir à améliorer la cohésion de leur groupe. Maintenant, est-ce que ça prend un peu plus de créativité, est-ce que ça prend des efforts supplémentaires pour changer cette culture, pour éliminer ces pratiques d’abus? Oui, ça prend du travail. Barbara Ravel

Christine Dallaire est du même avis. L’équipe des Gee-Gees de hockey [de l’Université d’Ottawa] pourrait très bien aller faire du ziplining dans le parc de la Gatineau , donne-t-elle en exemple en citant cette équipe parce que c’est l’université dans laquelle elle enseigne. L’idée, c’est de faire une activité qui est complètement hors de leur zone de confort.

Les entraîneurs peuvent et devraient probablement créer [de telles activités] et il y en a beaucoup qui le font. C’est peut-être quand il y a un vide au niveau du leadership de l’équipe pour mettre en place des activités d’intégration des nouveaux à l’équipe que les vétérans décident de s’en occuper. Christine Dallaire

6. Est-ce que la situation évolue?

Comme le bizutage est un phénomène clandestin, il est difficile de dire à quel point il est commun et si sa popularité est en baisse ou en hausse.

C’est la grande question , admet Barbara Ravel, qui observe que des études parlent d’au moins la moitié des participants en sports qui sont victimes d’une forme ou d’un autre d’initiation . Sans pouvoir se prononcer précisément, elle croit que c’est extrêmement répandu et que la situation a peu changé ces dernières années.

De son côté, Christine Dallaire est plus optimiste et croit qu’il y a beaucoup moins de bizutage dans les équipes sportives aujourd’hui qu’il y a quelques décennies, même si les rites initiatiques restent fréquents.

Elle constate une prise de conscience au sein des organisations et des fédérations, à commencer par Hockey Canada. Ils ont parmi les meilleurs outils pour les entraîneurs, que ce soit pour les agressions sexuelles et la protection des athlètes que le bizutage. Je m’en sers dans mon cours d’éthique comme exemple.

Comme un recours collectif a récemment été déposé par 14 anciens joueurs de la Ligue canadienne de hockey (LCH), on n'a dans tous les cas pas fini d'entendre parler de bizutage.