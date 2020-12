CrossFit - les entraînements à la maison

L’entraîneuse Marie-Émilie Perreault le décortique en donnant quelques options pour l’adapter. On passe en revue également quelques mouvements essentiels avec le ballon et on termine le tout avec l’exercice le plus frustrant du CrossFit selon notre journaliste Michaël Roy : les sauts doubles!

Si vous avez pris des résolutions pour la nouvelle année, on vous propose aussi l’ensemble parfait pour débutant!



Autres épisodes du Camp d'entraînement - CrossFit :



Épisode 1 : Par où commencer?

CrossFit - Par où commencer? Photo : Radio-Canada

Épisode 2 : Les mouvements de base avec poids

CrossFit - Les mouvements de base avec poids Photo : Radio-Canada

Épisode 3 : les mouvements de gymnastique, une partie essentielle du sport

CrossFit - les mouvements de gymnastique, une partie essentielle du sport Photo : Radio-Canada

Épisode 4 : Les pompes arrière et le soulevé de terre

CrossFit - Les pompes arrière et le soulevé de terre Photo : Radio-Canada

Épisode 5 : Les mouvements d’haltérophilie