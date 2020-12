Anthony Duclair s'entend avec les Panthers de la Floride

L'équipe n'a pas dévoilé les détails financiers de l'entente, mais différents médias ont rapporté que Duclair touchera 1,7 million $ US.

Âgé de 25 ans, Duclair a disputé 66 matchs la saison dernière avec les Sénateurs d'Ottawa avec lesquels il a amassé 23 buts et 17 aides. Le Québécois n'avait toutefois pas reçu d'offre qualificative des Sénateurs au terme de la campagne, alors qu'il avait décidé de se représenter lui-même lors des négociations.

Anthony est un joueur dynamique et très talentueux qui est capable d'être un élément fiable à l'attaque, a dit le directeur général des Panthers, Bill Zito, dans un communiqué. Il possède beaucoup de vitesse, il est un bon marqueur et il a eu l'occasion d'être invité au match des étoiles de la LNH la saison dernière.

Natif de Pointe-Claire, Duclair a été choisi au troisième tour, 80e au total, par les Rangers de New York lors du repêchage de 2013. En 353 matchs de saison dans la LNH avec les Rangers, les Coyotes de l'Arizona, les Blackhawks de Chicago, les Blue Jackets de Columbus et les Sénateurs, il a inscrit 79 buts et 83 aides.

Il a précédemment accumulé 249 points en 203 matchs de saison avec les Remparts de Québec dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Duclair a aussi aidé le Canada à gagner l'or au Championnat mondial de hockey junior en 2015, avec quatre buts et autant d'aides en sept rencontres.