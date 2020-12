Du hockey mineur sur les glaces extérieures : « Une idée impossible à gérer »

Mardi dernier, le premier ministre du Québec a donné son accord pour des rassemblements extérieurs sur les pentes de ski ou sur les patinoires extérieures pendant la pause des fêtes.

Entre le 17 décembre et le 11 janvier, les associations de hockey mineur ont donc techniquement l’autorisation de réunir huit joueurs, incluant le gardien, et un entraîneur sur la même glace.

Il sera toutefois impossible de disputer des matchs, comme le laissait sous-entendre François Legault en conférence de presse, en raison de la distanciation physique qui devra toujours être respectée. Ou alors seulement des matchs sans batailles le long de la bande et feintes auprès du gardien. Seuls des membres d’une même famille pourraient se disputer âprement la rondelle en respectant les directives gouvernementales.

Néanmoins, Hockey Québec a accueilli cet assouplissement des règles comme une occasion de remettre ses hockeyeurs en action. Pour bénéficier de cette fenêtre ouverte, la fédération a ajusté son plan de retour au jeu en ajoutant la phase 3B, qui permettrait par exemple d’organiser des concours d’habiletés individuelles sur les glaces extérieures.

On reçoit cette possibilité nouvelle comme une petite bouffée d’air frais.

C’est une avancée par rapport à ce qu’on avait, indique Marie-Joël Desaulniers, directrice des communications pour la fédération. Mais c’est pour les associations qui peuvent se permettre d’en profiter. C’est pour celles qui ont les infrastructures à leur disposition. Il reste à voir comment elles pourront réserver une plage horaire. Ça prend aussi des ressources, et de la volonté.

La pratique de sport à l'extérieur pourrait représenter une bouffée d'air frais, pour les associations locales. Mais il sera difficile de vraiment en profiter. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Ce n’est toutefois pas de cette façon que les associations ont perçu l’invitation.

Pour moi, ça témoigne d’une déconnexion complète entre les hauts dirigeants et ce qui se passe sur le terrain , témoigne Dominique Leduc, de la Fédération du hockey mineur de Beauharnois.

C’est complètement irréaliste. C’est demandé à des bénévoles de s’occuper d’un fouillis impossible à gérer. Dominique Leduc, présidente du conseil d'administration de la Fédératon du hockey mineur de Beauharnois

Dominique Leduc soulève plusieurs problèmes avec la proposition de Hockey Québec.

Est-ce que les membres d’une association de hockey mineur vont chasser les citoyens d’une patinoire, une patinoire qu’ils financent avec leurs taxes? Et est-ce que ces glaces-là seront à même d’accueillir nos jeunes?

Celle-ci soulève l’exemple de Beauharnois, là où aucune des trois glaces municipales n’est pour l’instant prête à accueillir des patineurs.

Et ensuite, ça serait d’ajouter une responsabilité supplémentaire à des bénévoles qui en font déjà beaucoup, qui n’ont même pas été consultés sur la question , lance-t-elle.

Son sentiment rejoint celui de Patrick Côté, vice-président à l’Association de hockey mineur de Châteauguay.

Nous, ça ne nous intéresse pas. On ne peut pas demander ça à nos coachs. Ceux qui veulent iront à titre de parents , dit-il.

Une question d’assurance

En introduisant dans un groupe un entraîneur, chargé de superviser celui-ci, la pratique du sport devient organisée. Pour des questions de responsabilités, il faut donc que celle-ci soit couverte par une assurance.

Et là, on va demander aux entraîneurs de tenir un registre. De respecter les consignes sanitaires. Et de veiller à ce que la glace soit conforme, que les bandes respectent les normes. Il faudra un système de réservation. S’il y a des gens déjà sur la glace, on va leur dire de partir?, s’interroge Patrick Côté. Pour nous, c’est clair qu’on ne s’embarque pas là-dedans.

La qualité de la glace est un élément qui inquiète les associations locales, dans l'organisation de concours d'habiletés individuelles suggérée par Hockey Québec. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Les événements tenus à l’extérieur et couverts par une assurance ne sont toutefois pas une nouveauté, assure Hockey Québec.

Hockey Canada, qui s’occupe de notre assurance, a déjà émis des normes à respecter en cas de pratiques à l’extérieur. Ça se faisait avant la pandémie, stipule Yvan Dallaire de Hockey Québec. Ça nécessite une inspection des bénévoles. On s’en remet à leur bonne foi pour déterminer si la pratique peut se tenir dans un environnement sécuritaire.

Néanmoins, Yvan Dallaire reconnaît que les associations devront composer avec plusieurs contraintes.

Ce sont seulement certaines associations qui auront les moyens et les ressources de saisir cette opportunité. Il n'y a pas des tonnes de patinoires réfrigérées. Ça demanderait du leadership de la part d’une association locale qui souhaite rester proactive.

On encourage simplement celles qui peuvent à procéder. Nos suggestions sont toujours dans l’objectif d’aider les jeunes. Yvan Dallaire, directeur de la régie à Hockey Québec

Dominique Leduc croit cependant que cette proposition de Hockey Québec dissimule des intentions plus sournoises.