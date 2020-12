Québec donne son feu vert au Canadien pour la reprise des entraînements

Dans un échange avec le ministère de la Santé et des Services sociaux, son porte-parole Robert Maranda a confirmé à Radio-Canada Sports que Québec autorisait cette reprise.

Le MSSS confirme que la santé publique autorise la reprise des activités d’entrainement. Des discussions sont toujours en cours pour déterminer les mesures sanitaires à respecter pour la tenue des matchs, la reprise de ceux-ci n’a pas été autorisée , a-t-il précisé dans sa réponse.

Du côté de la direction du Tricolore, le vice-président Affaires publiques et communications, Paul Wilson, a reconnu que les discussions avec le gouvernement allaient bon train.

Les discussions vont très bien avec le gouvernement du Québec, on l'a vu avec les commentaires enthousiastes du premier ministre hier (mercredi). Le Dr Mulder parle régulièrement avec le Dr Massé de la santé publique et les discussions vont très bien, mais il y a beaucoup d'autres instances impliquées dans le dossier comme le gouvernement fédéral, l'association des joueurs, la LNH. Donc on ne peut rien confirmer pour l'instant, a indiqué Wilson.

Du côté de l'Agence de la santé publique du Canada, on a lancé la balle vers les autorités provinciales.

La protection de la santé et de la sécurité des Canadiens est la priorité du gouvernement du Canada. La reprise des événements sportifs au Canada doit se dérouler conformément aux mesures en place au Canada pour limiter l'importation du virus et la propagation de la COVID-19.

Les équipes de la LNH et les autres sports professionnels doivent exercer leurs activités conformément à la réglementation de leur compétence provinciale régissant les sports et les événements sportifs.

Une porte-parole de l'agence fédérale a répondu par courriel que toute annonce au sujet de la reprise des activités de la LNH viendrait du circuit Bettman.

Les plus récentes informations émanant de la LNH laissaient présager un lancement de la nouvelle saison vers la mi-janvier.

Au cours des dernières heures, de nombreux joueurs basés en Europe ou ailleurs ont laissé entendre qu’ils se préparaient à se rapporter à leur équipe respective.