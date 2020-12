Kamal Miller rentre à la maison à Montréal

Acquis du Austin FC, qui l’avait sélectionné au repêchage d’expansion, Miller a passé ses deux premières saisons professionnelles à Orlando, après quatre saisons à l’Université de Syracuse.

Le défenseur de la région de Toronto rejoint dans l'uniforme montréalais ses coéquipiers de l’équipe nationale, notamment Zachary Brault-Guillard et Samuel Piette, qui se sont empressés de communiquer avec lui pour lui souhaiter la bienvenue.

Miller suivait le repêchage d’expansion en famille et, quand l'échange a été annoncé, ses parents ont versé quelques larmes de joie.

Un de mes rêves a toujours été de promouvoir le soccer canadien, a-t-il expliqué. Donc, si je peux rentrer à la maison et aider Montréal à avoir du succès aux États-Unis et dans la Ligue des champions de la CONCACAF où on a de grands objectifs, si je peux faire partie de ça et aider l’équipe à se rendre loin, ce sera spécial.

Quand on lui a demandé si ses parents étaient des partisans du Toronto FC, Miller a élégamment contourné la question en disant que s’ils l’étaient, c’était uniquement une question de géographie.

S’ils avaient une équipe à encourager, c’était Toronto. Mais ce ne sont pas des partisans purs et durs , a-t-il ajouté avec un sourire.

Miller croit qu’il pourra faire sa place au sein du onze montréalais, qui semble prendre un virage jeunesse en vue de la prochaine saison.

Ils veulent bâtir un groupe jeune qui est affamé, qui veut batailler et qui a quelque chose à prouver. C'est super de faire partie de ce groupe et de faire partie des plans. Comme le noyau de l’équipe sera plus jeune, nous pourrons avoir une bonne relation et nous entraider.

Kamal Miller a un peu moins joué lors de sa deuxième saison à Orlando, mais il se considère encore en pleine progression.

J'étais en compétition avec des joueurs expérimentés, des joueurs internationaux, de très bons joueurs qui m'ont beaucoup appris, a-t-il dit. J'étais aussi en lutte avec un bon jeune arrière gaucher.

Il y avait beaucoup de compétition pour le temps de jeu et certaines semaines, j'étais le favori, certaines semaines, je ne l'étais pas, en fonction de nos adversaires.

Interrogé sur ses forces et ses faiblesses, Miller a livré une analyse honnête de son travail.

À mes deux premières saisons, je trouve que je me suis bien adapté au jeu, surtout au niveau technique, a-t-il lancé. Je pense être un bon joueur pour alimenter les milieux de terrain. Je crois aussi m'être bien tiré d'affaire comme latéral gauche, ce qu'on me demandait à Orlando .

Par contre, je dois améliorer mon jeu sur 90 minutes, être concentré tout le match, et être un meilleur leader en défense .

Avec l’arrivée de Kamal Miller, l’Impact se retrouve avec 23 joueurs de moins de 25 ans au sein de son effectif.