Henrik Lundqvist ratera la saison 2021 à cause d'un problème cardiaque

Dans un communiqué officiel où il s’adresse directement aux partisans des Capitals, il indique que les nombreux tests auxquels il s’est soumis au cours des dernières semaines ont conduit les médecins spécialistes à conclure qu’il valait mieux pour lui de ne pas jouer.

Lundqvist ne fournit pas davantage de précisions sur le mal qui le tiendra à l’écart.

Nous avons décidé que le risque de jouer avant d’avoir remédié à ma condition est trop élevé. Je vais donc consacrer les prochaines semaines à réfléchir à la suite des choses , déclare le gardien suédois de 38 ans.

Il a remercié l’organisation des Capitals pour sa compréhension et son soutien en cette période difficile pour lui.

Lundqvist a passé ses 15 premières saisons dans la LNH devant le filet des Rangers de New York. En 887 matchs, il a compilé une fiche de 459 victoires, 310 défaites et 96 matchs nuls. En plus de totaliser 64 jeux blancs, il affiche une moyenne de buts accordés par match de 2,43 et un taux d’efficacité de ,918.

Il a remporté le trophée Georges-Vézina en 2012, pour lequel il a aussi été finaliste à quatre reprises.

La retraite pour Alex Steen

L'attaquant Alexander Steen a annoncé sa retraite après 15 saisons et plus de 1000 matchs disputés dans la LNH en raison d'une blessure au dos, ont annoncé les Blues de St. Louis, jeudi.

Steen souffre d'une discopathie dégénérative apparue pendant la saison 2019-2020, selon le communiqué de l'équipe. Cette blessure est en fait un processus de détérioration progressive des disques intervertébraux lombaires.

Même s'il a participé à trois matchs l'été dernier, la blessure a limité Steen à une seule partie complète (le match no 2) au premier tour éliminatoire dans l'Association de l'Ouest contre les Canucks de Vancouver.

Le vétéran de 36 ans a inscrit 245 buts et 377 mentions d'assistance en 1018 matchs dans le circuit Bettman avec les Blues et les Maple Leafs de Toronto. Steen a aussi gagné la Coupe Stanley avec les Blues en 2019.

Il avait été sélectionné au premier tour, 24e au total, par les Maple Leafs dans le repêchage de 2002.