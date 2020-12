Artur Beterbiev de retour dans le ring le 30 janvier à Moscou

C’est finalement le 30 janvier prochain qu’Artur Beterbiev défendra ses titres de l'IBF et du WBC des mi-lourds face à l’Allemand Adam Deines.

Initialement prévu le 23 octobre dernier, l’affrontement avait été reporté en raison d’une blessure aux côtes subie par Beterbiev à l’entraînement.

Le rendez-vous avec Deines (19-1-1, 10 K.-O.) servira aussi de combat éliminatoire. Car si Beterbiev gagne, il affronterait, l’été prochain, le vainqueur du duel qui doit opposer l’Américain Joe Smith fils (26-3, 21 K.-O.) au Russe Maxim Vlasov (45-3, 26 K.-O.).

Il s’agira du premier combat professionnel pour Beterbiev (15-0, 15 K.-O.) en Russie. Le boxeur qui aura 36 ans le 21 janvier n’a pas combattu depuis plus d’un an. Son dernier duel officiel remonte au 18 octobre 2019. Il avait alors vaincu et envoyé à la retraite l’Ukrainien Oleksandr Gvozdyk, dernier adversaire d’Adonis Stevenson.

On se souviendra qu’en mars 2020, Beterbiev devait affronter le Chinois Meng Fanlong à Québec. L’éclosion de la pandémie de COVID-19 avait eu raison de ce rendez-vous.

Selon les informations obtenues auprès d’Evan Korn, porte-parole du promoteur Top Rank, le combat entre Beterbiev et Deines sera télédiffusé aux États-Unis sur ESPN+ et à la télé à la carte au Canada.

Le combat sera présenté au VTB Arena, domicile du Dynamo de Moscou en KHL, d’une capacité de 12 000 sièges.

Des projets pour GYM

Plus près de nous, le promoteur Yvon Michel est en pourparlers en vue de la présentation d’une soirée de boxe le 26 février prochain à l'hôtel Plaza de Québec.

Déjà, ce site offre à sa clientèle des soirées spectacles où les gens peuvent assister à un concert depuis le balcon de leur chambre surplombant un vaste atrium. Il y aurait donc la possibilité d'y accueillir des spectateurs pour un gala de boxe.

L’événement serait bien entendu tributaire de l’évolution de la situation sanitaire, mais GYM a déjà réservé cette date, où il espère offrir un peu d’action à Marie-Pier Houle, à Mikaël Zewski, à Sébastien Bouchard et à Oscar Rivas.

En ce qui a trait à Rivas, Yvon Michel tient des échanges en parallèle pour lui trouver une place sur la même carte que le très attendu combat d’unification des poids lourds entre Tyson Fury et Anthony Joshua.

Eux aussi attendent de voir l’évolution du vaccin, mais ils parlent potentiellement du mois de mai , a indiqué Michel.

Marie-Eve Dicaire pendant son combat face à Ogleidis Suarez Photo : Radio-Canada / Martin Labbé

Il a aussi laissé entendre que Marie-Eve Dicaire pourrait finalement se mesurer à l’Américaine Claressa Shields, en février, en territoire américain. Le combat viserait à unifier les ceintures mondiales de l'IBF, du WBC, de la WBO et le titre de super championne de la WBA.

Ce serait disponible en pay per view partout au Canada. Nos partenaires sont en train de trouver la date idéale pour le distributeur de télé à la carte américain. On devrait avoir des nouvelles là-dessus très bientôt , a dit le patron de GYM.

Pour ce qui est de Kim Clavel, Michel ne la pressent pas pour sa soirée à Québec. Il a indiqué à Radio-Canada Sports que quelque chose de majeur pointait à l’horizon pour la championne de la NABF des mi-mouches.

De là à dire qu’il pourrait s’agir d’un combat de championnat mondial, voilà une précision que le promoteur n’a pas voulu fournir… pour le moment.