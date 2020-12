Garrochez-vous pas sur le Mont-Royal! - Valérie Plante

Or, le diable se trouve dans les détails.

La mairesse de Montréal Valérie Plante a encouragé mercredi la population à sortir pendant le temps des fêtes, à la suite des directives annoncées par le premier ministre du Québec, François Legault, mardi soir.

Il va falloir se réinventer dans le temps des fêtes, a expliqué madame Plante lors d'un point de presse, mercredi. Je vous invite à aller prendre l’air. Il y a plein de patinoires qui vont être ouvertes, et les parties de hockey seront permises, mais à huit joueurs seulement. C’est bien important de bien respecter cette règle-là.

La première magistrate de Montréal compte sur la collaboration de la population.

Garrochez-vous pas tous sur le Mont-Royal. Il y a d’autres beaux grands parcs à Montréal. Il y a d’autres patinoires (que celle du Mont-Royal), même si c’est elle qu’on aime. On ne veut pas qu’il y ait une grosse foule sur la patinoire, ce n’est pas ça le but.

Si on arrive à la patinoire, et qu’il y a plein de monde, on ne va pas sur la glace , a ordonné Valérie Plante.

La mairesse de Montréal, Valérie Plante Photo : Radio-Canada

On compte sur la collaboration des gens, et comme c’est l’hiver, on sera peut-être moins dans une logique de regroupement. On a ouvert le parc Jean-Drapeau, avec plein d’activités, ce qu’il n’y avait pas auparavant, dans cette idée que les gens se retrouvent éparpillés à différents endroits.

Mais n'est-ce pas de rêver en couleur que de croire que la population va rester sagement au bord des patinoires s'il y a une grosse foule , surtout s'il fait très froid?

Il y aura de la présence policière dans certains grands parcs parce que ce sont souvent eux les plus populaires. On va faire du monitoring sur les patinoires , a dit la mairesse sans donner plus de précisions.

On va regarder ça de près, la dernière chose que je veux, c’est de devoir fermer des installations. Ça me briserait le cœur , a-t-elle ajouté.

Un homme joue au hockey sur une patinoire extérieure. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Les prochains jours nous permettront sans doute d'en savoir plus. Mais déjà, on sait que la Ville s'apprête à prêter gratuitement de l'équipement. Une décision risquée.

Nous avons décidé comme ville de rendre le matériel de location gratuit dans les parcs de Montréal pour les 18 ans et moins pour encourager les jeunes à bouger et à prendre l’air , a précisé la mairesse.

L'intention est louable, mais dans les faits, qui aura envie d'utiliser des patins ou des gants de hockey qu'une personne aura utilisés pendant une heure ou deux?

Il ne serait pas étonnant que la Ville révise sa position sur ce dernier point, et oblige finalement la population à apporter son propre matériel.