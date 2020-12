La réalité virtuelle pour apprendre le « sens du hockey »

De plus en plus d’athlètes professionnels ajoutent l’entraînement cognitif à leur routine. Avec la réalité virtuelle, ils peuvent améliorer leur rapidité d’exécution et leur prise de décision.

Plusieurs joueurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont adopté la plateforme de la compagnie Sense Arena, dont l’attaquant des Bruins de Boston David Pastrnak. Les Golden Knights de Vegas et les Kings de Los Angeles ont même construit des installations de réalité virtuelle au sein de leurs centres d’entraînement.

La technologie est de plus en plus accessible aux athlètes amateurs, dont les hockeyeurs qui fréquentent le Centre de développement PAC à Mascouche.

En patins sur une glace synthétique et munis d’un casque de réalité virtuelle, les hockeyeurs travaillent sur des points bien précis pour améliorer ce que l’on appelle le sens du hockey .

L’entraînement virtuel travaille la lecture de jeu et la prise de décision, souligne Éric Tobon, copropriétaire du Centre de développement PAC. L’entraînement ne travaille pas la force du lancer, la précision ou le coup de patin. Ce que l’on entraîne c’est, par exemple, dans une situation X, est-ce que je prends la bonne décision? À quelle vitesse je la prends? Comment je réagis? Et comment je communique aussi.

Des capteurs sont ajoutés à l’équipement des joueurs et une vibration dans le bâton recrée l’effet de la rondelle.

Bien que la scène ressemble à un jeu vidéo, ce n’en est pas un.

Vue du programme projeté dans le casque de réalité virtuelle des joueurs. Photo : Centre développement PAC

Le système analyse les mouvements de l’athlète et produit un diagnostic avec les points forts et les points à améliorer. Un plan d’entraînement de plusieurs séances est par la suite proposé au hockeyeur qui pourra suivre son évolution au fil du temps.

Une des lacunes les plus communes, c’est la communication, ajoute-t-il. On le voit beaucoup, c’est un des points qui est souvent le plus en retrait des autres. Un autre point qui est souvent à améliorer, c’est de percevoir plusieurs objets en même temps.

Il y a certains exercices qui demandent vraiment un gros travail cérébral. Je vous donne un exemple : on reçoit une passe, en même temps, on a une addition à faire, 5 + 3 = 8. On doit chercher le joueur qui a un 8 sur son chandail, en même temps un joueur vient vers nous pour nous enlever la rondelle. Éric Tobon, copropriétaire du Centre de développement PAC

C’est vraiment réel

La gardienne de but Ève Gascon, première femme à jouer à temps plein dans le midget AAA et maintenant membre des Patriotes du Cégep de Saint-Laurent, a ajouté l’entraînement cognitif à sa routine.

C’est vraiment comme si l’on était sur la glace, fait-elle remarquer. C’est vraiment réel. Tu ne sens pas la puck, mais tu la vois arriver. C’est vraiment facile, ben pas de les arrêter, mais de bien la suivre, c’est vraiment le fun.

Ève Gascon Photo : Radio-Canada

L’entraînement cognitif est sérieux, mais les athlètes y trouvent beaucoup de plaisir. Les hockeyeurs peuvent comparer leurs statistiques avec les autres utilisateurs du centre, mais aussi avec tous ceux qui utilisent le système dans le monde.

C’est vraiment dur pour vrai! Au début, j’étais surprise, je n’en avais pas arrêté beaucoup des pucks. Mais là, plus ça avance, plus je m’améliore , dit Ève Gascon avec un sourire en coin.

Ève Gascon en plein entraînement cognitif au Centre de développement PAC. Photo : Radio-Canada

Parmi les clients du Centre de développement PAC, il y a des jeunes de 12 ans et des adultes qui jouent dans des ligues de garage. Les propriétaires visent particulièrement les sportifs en milieu scolaire. Pendant la pandémie, certains hockeyeurs se sont tournés vers la réalité virtuelle à défaut de pouvoir pratiquer leur sport, mais l'entraînement cognitif est davantage un complément qu’un remplacement.

Ça ne va jamais remplacer un entraînement sur la glace, ce n’est pas ça que l’on dit, indique Éric Tobon. Ça va permettre aux jeunes de travailler certains aspects qu’ils ne travaillent pas pendant une pratique ou qu’ils n’ont pas le temps. Les équipes vidéo, ça arrive beaucoup plus tard dans le processus de hockey professionnel.

D’autres sports pourraient s’ajouter à l’offre du Centre. L’équipe teste une plateforme de soccer qui est très populaire en Europe.

Un outil pour la compréhension des commotions cérébrales

L'entraînement cognitif peut aussi être un outil supplémentaire pour la détection et le suivi des commotions cérébrales. Des exercices qui n’ont rien à voir avec le hockey sont utilisés pour établir un diagnostic cognitif d’un athlète.

Donc, ça va permettre à toutes les équipes sportives que ce soit hockey, football, soccer, des sports où il y a beaucoup de commotions, de faire une évaluation cérébrale cognitive avant le début de la saison pour avoir un point de départ, explique Éric Tobon. En cours de saison, après une blessure, un coup à la tête ou juste pour faire un suivi en milieu de saison, on peut refaire le même test et voir les comparatifs.

Par exemple, un jeune qui a une note de 70 et après un mois il revient et il a une note de 45, ça nous met la puce à l’oreille. Est-ce qu’il a eu un coup à la tête? Une blessure? Ça nous permet d’avoir des points de repère sur l’évolution du jeune au niveau cérébral. Éric Tobon, copropriétaire du Centre de développement PAC

Et au-delà du milieu sportif, l'entraînement cognitif peut aussi être utilisé par tous ceux qui veulent améliorer leur concentration. On pense aux étudiants, aux musiciens, etc. Les utilisations sont presque infinies.