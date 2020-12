« Il est grand temps que les joueurs protestent contre le racisme » - Paulin Bordeleau

En plus de 50 ans comme joueur de hockey, puis comme entraîneur, Paulin Bordeleau a fait le tour du jardin. Il estime que les façons de faire au hockey sont en pleine mutation.

L’homme de 66 ans se retrouve à l’arrêt complet pour la première fois de sa carrière qui l’a conduit sur deux continents pour partager son savoir et sa passion.

En avril dernier, Bordeleau a lui-même quitté le poste qu’il occupait derrière le banc du Phénix du Collège Esther-Blondin dans la Ligue de hockey midget AAA du Québec.

Pas encore mûr pour la retraite, il a vu ses aspirations pour un retour avec une équipe de la LNH stoppée par la pandémie. Cela ne l’a pas empêché d’observer ce qui se passe sur la scène du hockey, y compris tout ce qui entoure la mouvance contre l’intimidation, le racisme ou les agressions sexuelles.

Joint par Radio-Canada Sports, il a bien voulu partager ses observations.

_______________________________________________________________________________________________________________

Comportements inacceptables

Paulin Bordeleau exprime s'abord son désarroi en lien avec les révélations faites dans une demande de recours collectif d’anciens joueurs de calibre junior qui dénoncent les abus et les sévices à caractères sexuels qu’ils auraient subis pendant des séances d’initiation organisées.

C’est inacceptable. Je n’ai jamais vu ça. Quand j’ai coaché junior [Titan de Laval, 1988-1990 et 1997-1998, NDLR], je surveillais attentivement la façon dont les choses étaient faites. J’étais là pour intervenir si je trouvais que ça débordait. Je n’aurais jamais accepté les choses qui se passent comme ça aujourd’hui , indique d'abord celui qui a aussi dirigé le club-école du Canadien, à Fredericton, de 1990 à 1997.

S’il reconnaît l’existence d’une tradition , laquelle selon lui n’a pas d’équivalent en Europe, Bordeleau croit qu’il faut contenir la surenchère qui peut s’installer d’une cohorte à une autre.

Souvent, ce sont des joueurs qui sont passés par là l’année d’avant. Ils se disent : "OK, nous on a reçu ça… on va le remettre, mais en pire." C’est là que viennent les débordements. Paulin Bordeleau

Pour lui, il revient à l’entraîneur d’éviter les effets regrettables. S’il reconnaît ne pas avoir beaucoup de contrôle sur ce qui se passe à l’extérieur de la patinoire, il laisse entendre que les joueurs sont bien avertis.

Il cite en exemple la Ligue de hockey midget AAA du Québec (LHMAAAQ), où des rencontres et des séances d’informations sont organisées deux fois par année pour sensibiliser les joueurs.

On a eu des réunions d’équipe sur ces choses-là avec des policiers-parrains qui parlent de toutes sortes de choses, de racisme et tout. Je pense que c’est bon, surtout pour les jeunes de 15-16 ans parce qu’ils ne sont peut-être pas complètement conscients du tort que ça peut faire à un joueur ou à une personne dans la vie.

Le choix des mots

Paulin Bordeleau ne s’en cache pas. Il a lui-même eu droit à une leçon de vie qu’il n’a jamais oubliée.

Il se souvient de ce moment, où pendant un discours dans un vestiaire, il a voulu citer un de ses protégés en exemple pour la qualité de son travail acharné. Il avait dit qu’il travaillait comme un n**** .

Tout de suite après, je suis allé voir le joueur pour lui dire : "Je suis désolé, ç’a mal sorti." Il s’est rendu compte que ça n’avait rien à voir contre lui, contre les personnes noires ou quoi que ce soit. C’est sorti comme ça et ça m’a donné une leçon. Je me suis dit que je devais faire attention comment j’interprète mes paroles , a-t-il reconnu.

Aussi, se range-t-il sans la moindre hésitation derrière les joueurs de la LNH qui se sont associés au mouvement Black Lives Matter.

Il est grand temps que ça sorte. Il est grand temps que les joueurs se prononcent. Peu importe le sport, peu importe le domaine où tu travailles, c’est inacceptable. Je suis totalement pour ça qu’il y ait des gens qui se lèvent, qui protestent contre le racisme.

De nos jours, l’omniprésence des médias sociaux amplifie la résonance du moindre faux pas. Cela lui fait dire que la mission, les propos et les actions de l’entraîneur sont davantage scrutés à la loupe.

Aujourd’hui, avec les médias sociaux, les parents qui sont au courant de tout, qui voient les temps de glace, etc., match après match… Il faut faire attention. Dans le midget AAA, ce sont des jeunes de 15-16 ans. Il faut faire attention à ce qu’on dit et comment on le dit. Paulin Bordeleau

Il précise toutefois qu’il est encore important de bien nommer les choses. Il souligne que les joueurs aiment savoir le pourquoi et le comment quand on leur prodigue des conseils et des enseignements.

J’ai toujours été assez franc, même très franc dans mes discours, dans mes meetings à un contre un (face à face). J’ai toujours réglé les problèmes à l’interne.

La cause autochtone

Au cours des derniers mois, les amateurs de sports ont aussi été pris à témoin dans la mouvance en faveur du respect des droits et de la culture des Premières Nations.

Des équipes professionnelles ont annoncé un changement de nom et d'image. D’autres sont montrées du doigt parce qu’elles ne l’ont pas encore fait.

Le parcours de Bordeleau l’a amené à côtoyer Gino Odjick, l’un des ambassadeurs autochtones les plus connus et appréciés au cœur de notre sport national. C’était au temps où il dirigeait le Titan de Laval, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ).

L’équipe comptait aussi sur des joueurs comme Donald Audette, Patrice Brisebois et Martin Lapointe, également en route vers de belles carrières professionnelles.

Quand on lui demande s’il se souvient de propos ou de gestes déplacés qui auraient pu être dirigés contre Odgick, Bordeleau assure que non.

Je suis certain que si c’était arrivé, Gino m’en aurait parlé. On avait une très belle relation, même après que j’ai terminé mon stage avec le Titan. Je ne pense pas que beaucoup de joueurs auraient osé prononcer ces paroles directement à Gino parce que je pense qu’ils auraient payé un prix , a-t-il dit avec une étincelle dans les yeux.

Bordeleau n’est pas convaincu que le hockey est soudainement exempt de tout geste condamnable ou de tout propos regrettable. Pour lui, son sport demeure empreint d’intimidation.

Avec le mouvement qui a été créé par des joueurs de couleur, je pense que les choses vont changer. Mais de là à changer complètement, je ne suis pas certain.

Il sait qu'il reste encore beaucoup à faire. Il estime qu'il revient à chacune des équipes de s’assurer que de telles choses ne se produisent pas.

Ça sort éventuellement. On a vu des entraîneurs dans la Ligue nationale qui ont perdu leur travail à cause de commentaires ou des choses qui se sont passées. Je pense qu’aujourd’hui, les entraîneurs et les équipes vont faire très attention. Paulin Bordeleau