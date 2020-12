Eugene Lewis reste avec les Alouettes, Vernon Adams restructure son contrat

Les Alouettes de Montréal ont annoncé avoir paraphé de nouvelles ententes avec cinq joueurs, dont le receveur de passes Eugene Lewis, et restructuré le contrat du quart Vernon Adams fils.

Le directeur général Danny Maciocia a continué ses emplettes mercredi, deux jours après avoir rapatrié le porteur de ballon William Stanback. Outre Lewis, les joueurs de ligne offensive Landon Rice et Tony Washington, le quart Matthew Shiltz, ainsi que le demi défensif Tyquwan Glass ont opté pour un retour avec les Alouettes. Les pactes de Lewis et de Washington sont d'un an.

L'organisation montréalaise a indiqué par voie de communiqué qu'Adams, qui avait signé une prolongation de contrat en janvier 2020, avait accepté de restructurer son entente pour aider l'équipe dans sa relance après une saison perdue à cause de la pandémie de COVID-19.

Je suis impressionné de voir à quel point nos joueurs veulent demeurer ensemble et poursuivre sur la lancée amorcée en 2019. Rarement ai-je été témoin d'un si grand esprit de famille dans toutes mes années de football , a déclaré Maciocia.

Ça prend de véritables leaders pour procéder de la sorte et ça confirme encore plus que nous avons un véritable meneur d'hommes au poste de quart, alors que Vernon a accepté de faire des sacrifices afin de continuer à être bien entouré et permettre à l'équipe de continuer à bien performer , a enchaîné le DG.

Cible favorite de Vernon Adams en 2019, Lewis a capté 72 des 112 ballons lancés vers lui pour des gains de 1133 verges et 5 touchés lors de sa troisième saison dans la Ligue canadienne de football (LCF). Ses performances lui ont valu une nomination dans l'équipe d'étoiles de l'Est.

Vernon Adams avait choisi de quitter les Alouettes à la fin de l'été pour tenter sa chance aux États-Unis, mais avait finalement fait volte-face quatre jours plus tard. À moins d'une surprise de taille, il sera leur quart partant lorsque la LCF relancera ses activités. Il est prévu que la saison locale des Moineaux commence le 17 juin 2021 au stade Percival-Molson.

L'ancien porte-couleurs des Ducks de l'Université de l'Oregon a contribué à 37 touchés des Alouettes en 16 matchs en 2019, soit 24 par la passe, 12 au sol et 1 sur réception. Il affiche un rendement de 13 victoires contre 6 défaites à titre de partant.