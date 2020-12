Milos Raonic et Leylah Annie Fernandez, joueurs de l’année de Tennis Canada

Tennis Canada a décerné ses titres de joueur par excellence pour l’année 2020 à une étoile montante et à un joueur aguerri.

Leylah Annie Fernandez, 18 ans, et Milos Raonic, 29 ans, ont vu leurs efforts être récompensés par la fédération canadienne.

C’est la huitième fois que Raonic reçoit cet honneur. L’Ontarien est classé au 14e rang du classement de l’ATP, deux rangs derrière Denis Shapovalov. En 2020, Raonic a atteint la finale du tournoi de Cincinnati, une première finale en Masters 1000 depuis 2016.

Raonic a compilé une fiche de 23 victoires contre 9 défaites, dont trois victoires contre des joueurs classés parmi les 20 premiers au classement de l’ATP. Il a notamment battu deux fois le Grec Stefanos Tsitsipas, 6e mondial.

Leylah Annie Fernandez, nommée joueuse junior de l’année en 2019, reçoit bien évidemment la récompense pour la première fois. Elle a amorcé la saison au 212e rang mondial pour la terminer au 88e échelon.

Leylah Annie Fernandez Photo : Western & Southern Open

La joueuse de 18 ans a notamment vaincu Belinda Bencic en février. La Suisse occupait alors le 5e rang au classement de la WTA. Fernandez s’est aussi qualifiée pour une première finale au tournoi d’Acapulco en plus d’atteindre le troisième tour à Roland-Garros.

La course a été serrée chez les hommes, car Milos et Denis ont tous les deux connu une saison exceptionnelle, a exprimé Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada. La reconnaissance de leurs efforts tout au long de l’année est méritée. Leylah a effectué une belle percée en 2020 en prouvant qu’elle pouvait rivaliser avec les meilleures du monde malgré son jeune âge.

De son côté, Vasek Pospisil, 30 ans, a reçu le prix du joueur le plus amélioré. Denis Shapovalov et Gabriela Dabrowski ont quant à eux reçu le titre de joueur et de joueuse de l’année en double.

Dabrowski, qui occupe le 10e du classement de la WTA en double, s’est qualifiée pour les quarts de finale des Internationaux d’Australie et des États-Unis, tandis que Shapovalov a fait de même à New York avec son partenaire Rohan Bopanna.