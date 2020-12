François Legault ouvert à ce que le Canadien joue dans une division canadienne

Lors de son point de presse, mercredi matin, François Legault a admis avoir discuté de la question avec le propriétaire du CH.

On a des discussions, j’ai parlé avec Geoff Molson, a-t-il confié. Évidemment, avec les moyens financiers qu’ont les équipes de la LNH, ils peuvent mettre ensemble des mesures qui font qu’ils protègent les joueurs. Contrairement aux ligues de garage, ils sont capables de créer des bulles. Ce qu’ils regardent entre autres, et je ne veux pas trop rentrer dans les détails, c’est d’avoir une division canadienne, pour que quand une équipe vient jouer, par exemple à Montréal, qu’elle joue plusieurs parties, donc qu’il y ait un isolement suffisant qui répond aux exigences de la santé publique.

Si ç’a lieu à la mi-janvier, et moi je le souhaite pour être bien honnête, je pense que c’est un divertissement qui est bien apprécié, au Québec, de voir Auston Matthews plus régulièrement à Montréal ou les joueurs de Oilers plus souvent à Montréal. Il y a de bonnes équipes au Canada quand on regarde ça. Donc, une division canadienne, tout en protégeant les fameuses bulles.

François Legault, premier ministre du Québec