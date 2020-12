La Ligue junior de l'Ouest reporte à nouveau son début de saison

Le circuit qui comprend 22 équipes situées dans quatre provinces canadiennes (Alberta, Colombie-Britannique, Manitoba et Saskatchewan) et deux États américains (Oregon et Washington) a indiqué mardi qu'il n'était pas en position de lancer son calendrier comme prévu le 8 janvier à cause des restrictions liées à la crise sanitaire.

La WHL a également affirmé dans un communiqué être en discussion avec les autorités en matière de santé publique dans l'espoir de mettre en place un protocole afin de protéger les joueurs, le personnel, les officiels et les supporteurs.

Le conseil d'administration de la WHL se rencontrera en janvier pour discuter de dates potentielles pour commencer la saison 2020-2021.

La Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ) est le seul des trois circuits au pays à avoir amorcé sa campagne cet automne. Un réalignement temporaire des divisions a été nécessaire pour que la LHJMQ puisse entamer son calendrier.

Des éclosions de COVID-19 ont toutefois forcé quelques équipes du circuit Courteau à reporter des matchs. Elle a pu organiser une série de rencontres en novembre dans un environnement protégé au Centre Vidéotron, à Québec, avant d'annoncer une pause de ses activités jusqu'en 2021.

La Ligue de l'Ontario (OHL) prévoit pour sa part commencer sa saison tôt en février. Les mises en échec seront interdites en 2021 dans l'OHL, sur ordre de la ministre du Sport de la province, Lisa MacLeod.

Pendant que les trois ligues canadiennes sont à l'arrêt, l'élite des hockeyeurs âgés de moins de 20 ans se trouve à Edmonton en préparation du mondial junior. Le coup d'envoi est prévu le jour de Noël et la finale sera disputée le 5 janvier.