Mayweather et Klitschko intronisés au Temple de la renommée

La cuvée 2021 a été annoncée mardi et elle inclura aussi l'ancien champion olympique Andre Ward, Ann Wolfe, Laila Ali, Marian Trimiar et la docteur Margaret Goodman. L'ex-champion poids légers Davey Moore, Jackie Tonawanda, le soigneur Freddie Brown, la gérante et entraîneuse Jackie McCoy, le journaliste George Kimball et le dirigeant de télévision Jay Larkin seront aussi intronisés à titre posthume.

Les nouveaux membres ont été sélectionnés par les membres de l'Association des chroniqueurs de boxe et un panel international d'historiens de la boxe.

La cérémonie est prévue le 13 juin.

La cuvée 2020 sera aussi honorée puisqu'elle a dû être remise en raison de la pandémie. Elle inclut Bernard Hopkins, Juan Manuel Marquez, Shane Mosley, Christy Martin, Lucia Rijker, Barbara Buttrick, Frank Erne, Paddy Ryan, Lou DiBella, Kathy Duva, Dan Goossen, Bernard Fernandez et Thomas Hauser.

Né en 1977 à Grand Rapids, au Michigan, Mayweather a montré une fiche de 84-6 chez les amateurs et il a remporté une médaille de bronze aux Jeux olympiques de 1996. Il est passé chez les professionnels en 1996 et il a mis la main sur une première ceinture de championnat en passant le K.-O. au huitième round à Genaro Hernandez, à seulement son 18e combat professionnel.

Entraîné par son père Floyd et son oncle Roger, celui qui a été surnommé Money a pris sa retraite en 2017 et avec une fiche immaculée de 50-0 (27 K.-O.), après avoir battu la vedette des arts martiaux mixtes Conor McGregor.

C'est un très grand honneur d'être intronisé à ma première année, a mentionné Mayweather. Pendant ma carrière, j'ai tout donné pour la boxe et maintenant, j'accepte avec beaucoup d'humilité d'être reconnu pour un des plus prestigieux honneurs du sport.

Klitschko a couronné sa carrière chez les amateurs avec une fiche de 134-6 (65 K.-O.) et une médaille d'or chez les super-lourds aux Jeux olympiques de 1996. Il est devenu professionnel cette année-là et a remporté ses 24 premiers combats avant de s'incliner face à Ross Purrity.

Klitschko s'est ressaisi en défaisant Chris Byrd pour s'emparer de la ceinture des poids lourds de la World Boxing Organization (WBO). En 2006, il a une fois de plus battu Byrd pour les titres de l'International Boxing Federation (IBF) et de l'International Boxing Organization (IBO) afin d’amorcer un règne de neuf ans et de 18 défenses réussies.

Originaire du Kazakhstan, Klitschko a détenu le titre de champion du monde chez les poids lourds plus longtemps que quiconque dans l'histoire du sport, soit pendant 12 ans et deux jours. Il a conclu sa carrière professionnelle avec un dossier de 64-5 (53 K.-O.).