Les cours de ski et les matchs de hockey autorisés au Québec

Lors de l’annonce de nouvelles mesures en fin d’après-midi mardi, le premier ministre du Québec a déclaré que la santé publique acceptait que les cours de ski et les matchs de hockey sur des patinoires extérieures soient autorisés dans toutes les zones du 17 décembre au 11 janvier.

Un maximum de huit élèves, accompagné d’un instructeur, pourra suivre le même cours de ski.

Pour le hockey, la limite est aussi fixée à huit personnes.

Quand j’étais jeune, on divisait la patinoire en deux. De ce que je comprends, on va pouvoir jouer deux matchs, mais dans chaque match, il n’y aura pas plus que huit joueurs, plus un arbitre ou un entraineur. Donc, ça, c’est clair , a dit François Legault.

Les sites extérieurs, comme le Jardin botanique et les parcs, seront ouverts pour que les gens puissent y faire du ski de fond, de la raquette ou de la marche.

Le premier ministre a toutefois réitéré l’importance de respecter les deux mètres.

C’est une bonne chose d’aller dehors, c’est beaucoup moins dangereux, il y a beaucoup moins de propagations du virus à l’extérieur qu’à l’intérieur, mais c’est important de rester à deux mètres des autres , a-t-il ajouté.

Une bonne nouvelle pour les jeunes… et les moins jeunes.