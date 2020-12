Pour la première fois de sa carrière, Giannis Antetokounmpo serait devenu joueur autonome sans compensation à la fin de la prochaine saison, le laissant libre de choisir où il poursuivrait sa carrière.

Mais voilà que le Greak Freak a pris la décision que bien peu de supervedettes de la NBA repêchées par un club d’un petit marché - Milwaukee est l’un des cinq plus petits - ont prise au cours des dernières années : celle de rester dans sa ville d’adoption.

L’ancien sans-papiers, qui a fait face à l’extrême pauvreté dès sa naissance comme quantité d’immigrants africains en Europe, a signé le plus important contrat de l’histoire de la NBA, que seul Milwaukee pouvait lui offrir. Sa maison, sa ville, a-t-il rappelé encore mardi.

Surprenant? Pas vraiment.

LeBron James a quitté Cleveland avec fracas pour Miami, Kawhi Leonard avait déjà la tête ailleurs qu’à San Antonio et c’est pourquoi il s’est retrouvé à Toronto avant d’aboutir chez lui à Los Angeles, Anthony Davis a forcé sa sortie de La Nouvelle-Orléans, Kevin Durant a laissé derrière lui les amateurs d’Oklahoma City à la première occasion.

En faisant la règle de cinq, Giannis Antetokounmpo aurait dû quitter Milwaukee.

Mais depuis des années, les observateurs de la NBA qui le côtoient régulièrement affirmaient à qui voulait bien l’entendre qu’il était différent des autres supervedettes. Sans être désintéressé des projecteurs, il n’avait pas besoin des plus brillants de la NBA sur lui. Les Bucks et Milwaukee l’avaient accueilli lui et sa famille; son frère Thanasis arborant le même uniforme que lui, sa mère ayant également élu domicile dans la région. Notre bonheur familial est ici , insistait d’ailleurs son frère à Sports Illustrated il y a quelques mois.

Si Milwaukee semblait donc toujours avoir une bonne longueur d’avance sur ses poursuivants, une autre élimination surprise en séries, cette fois aux mains du Heat de Miami dans la bulle d’Orlando, avait contribué à soulever quelques doutes sur la volonté de Giannis Antetokounmpo de demeurer avec les Bucks.

Nombreux sont ceux qui croyaient que les Bucks devaient réagir promptement pour convaincre leur joueur étoile de signer au plus vite la prolongation de contrat maximale prévue à la convention collective de la NBA. Milwaukee a acquis Jrue Holiday à très fort prix des Pelicans (Eric Bledsoe, George Hill et trois choix de premier tour), mais a cafouillé dans le dossier Bogdan Bogdanovic, la ligue a même annulé la transaction.

Au mieux, les Bucks ont fait du surplace. Sportivement, ils avaient laissé la porte ouverte à ce que la situation contractuelle de Giannis Antetoukounmpo devienne le sujet de tous les débats sportifs pour la prochaine saison.

Particulièrement à Toronto.

Parade nuptiale interrompue

La relation plus que cordiale entre le Grec d’origine nigériane et le président de l’équipe torontoise, le Nigérian Ujiri, avait alimenté les rêves des uns et des autres de voir le grand ailier, aussi joueur défensif par excellence la saison dernière, se joindre au jeune cœur des Raptors formé de Pascal Siakam, OG Anunoby et Fred VanVleet. Un quatuor qui aurait fait certainement des Raptors des favoris pour atteindre, année après année, au moins la finale de la NBA.

Le président des Raptors, Masai Ujiri. Photo : La Presse canadienne / Nathan Denette

Les Raptors avaient d’ailleurs commencé leur entreprise de séduction en dévoilant dernièrement des coulisses du repêchage de 2013, montrant Masai Ujiri tentant désespérément d’acquérir un choix de premier tour afin de repêcher celui qui n’était alors qu’un longiligne adolescent grec au potentiel insoupçonné; la vidéo était une manière fort habile de se montrer intéressés sans contrevenir aux nombreuses règles contre le maraudage que la NBA a instituées.

Pour la petite histoire, Toronto aurait dû parler au 12e rang cette année-là, mais avait échangé son choix… contre Kyle Lowry. Un rendez-vous raté qui aura donné à la franchise la pierre d’assise de son seul championnat. Et puis, Lowry aurait probablement dû terminer sa carrière ailleurs si Antetokounmpo était devenu torontois, faute de sous. Or, maintenant, peut-être que Lowry restera au-delà de la prochaine saison...

Dans les dernières semaines, les Raptors ont également laissé partir deux des piliers de leur conquête de leur titre de 2019, Serge Ibaka et Marc Gasol, afin de se garder l'espace nécessaire sous le plafond salarial pour signer le Greak Freak.

Les centres Serge Ibaka et Marc Gasol, les deux piliers du jeu défensif des Raptors, gardent le centre étoile des 76ers de Philadelphie, Joël Embiid Photo : Reuters

Un pari qui se retourne en partie contre eux aujourd'hui, maintenant qu’Antetokounmpo a fait son choix.

Même si les Raptors mis sous contrat le vétéran Aron Baynes et Alex Len, un ancien grand espoir qui ne s’est jamais vraiment développé, l’absence d’Ibaka et Gasol fait prendre un pas de recul à Toronto sur son niveau de l’an dernier.

Non, les Raptors ne sont pas à risque de rater les séries éliminatoires, mais il est possible que pour la première fois depuis la saison 2012-2013, ils n’appartiennent pas au quatuor de tête de l’Association de l'Est. Sur papier, les Bucks, le Heat de Miami, finaliste à Orlando, les Celtics de Boston, qui y ont vaincu les Raptors, et les Nets de Brooklyn avec Kevin Durant et Kyrie Irving devraient les surpasser.

Retour vers le futur

La saison qui commence dans une semaine devait déjà en être une de transition (on disait la même chose de la dernière saison), sauf que l’espoir de voir Giannis Antetokounmpo être celui qui sortirait Toronto de cet entre-deux s’est évanoui.

Et le prochain marché des joueurs autonomes ne s’annonce pas particulièrement fertile. L’autre supervedette qui n’a pas encore de contrat pour 2021 est Kawhi Leonard. Un retour à Toronto serait improbable pour lui, même si dans la NBA rien n’est impossible (ça n’arrivera pas).

Il y aura certes des joueurs de qualité disponibles, le centre français Rudy Gobert par exemple, mais ce sont des pièces complémentaires plutôt que des pièces maîtresses.

Que reste-t-il maintenant pour les Raptors? La croissance interne de son effectif.

Pascal Siakam tente de se défaire de Giannis Antetokounmpo durant le match entre les Raptors et les Bucks. Photo : Reuters / USA Today Sports

Et elle commence par un retour de Pascal Siakam à son niveau du début de la saison 2019-2020, alors que l’ailier camerounais semblait vouloir s’établir parmi les 10 meilleurs joueurs de la NBA. Or, si son jeu défensif est toujours irréprochable, sa touche offensive a commencé à fléchir juste avant l’arrêt du jeu en mars et s’est volatilisée à la reprise dans la bulle d’Orlando.

Fred VanVleet, qui a accepté un contrat de 85 millions de dollars pour quatre ans, doit continuer de démontrer qu’il pourra prendre la relève de Kyle Lowry, à son départ ou à sa retraite. Les Raptors ont, par ailleurs, peut-être déjà trouvé leur futur meneur de jeu réserviste en Malachi Flynn, leur premier choix au repêchage en novembre qui a fait écarquiller bien des yeux... en deux matchs préparatoires.

Mais celui qui a le plus de marge de progression encore est OG Anunoby. L’ailer entame sa quatrième saison dans la NBA et il s’est déjà établi comme l’un des meilleurs joueurs défensifs, et il a le potentiel pour devenir le meilleur à un contre un, s’il ne l’est pas déjà. Offensivement, il peut encore prendre de plus importantes responsabilités et son tir miraculeux contre les Celtics de Boston en séries en septembre, comme sa réaction, démontre certainement une chose : aucun moment n’est trop gros lui. Comme son ancien coéquipier, Kawhi Leonard.

OG Anunoby des Raptors protège le ballon face à Jarrett Allen des Nets. Photo : The Associated Press / Mary Altaffer

Au même moment de leur carrière, Kawhi Leonard et OG Anunoby montraient des statistiques offensives similaires, tout en étant déjà des joueurs défensifs aussi implacables qu’est leur caractère. Or, c’est seulement lors de sa cinquième saison que Leonard a commencé à devenir une vedette offensive, mais il avait déjà fait un premier grand pas à sa quatrième.

Rien ne dit qu’Anunoby suivra une courbe de développement aussi spectaculaire, mais sa progression est cruciale pour les Raptors. Déjà a-t-on pu voir dans la bulle à Orlando et dans les matchs préparatoires une plus grande propension de sa part à initier des séquences offensives. Or, le plus difficile pour un joueur de la NBA est de passer d’une faible à une haute utilisation.

Enfin, pour Masai Ujiri, maintenant que Giannis Antetokounmpo est hors de portée, le marché des échanges redeviendra attrayant pour améliorer son équipe et en refaire une équipe aspirante sans crainte d’endommager sa marge de manoeuvre financière.

Mais il y aura encore un joueur autonome l’été prochain dont la situation contractuelle fera beaucoup parler d’elle à Toronto cette saison : lui-même.