Les Canadiens exclus du podium en ski cross à Arosa

Le Britanno-Colombien Reece Howden (5e) a obtenu le meilleur résultat canadien en remportant la petite finale.

Ce sont les skieurs suédois qui ont monopolisé la plus haute marche du podium. En finale, David Moaberg a devancé les Suisses Alex Fiva et Joos Berry, tandis que sa compatriote Alexandra Edebo a partagé le podium avec la Suisse Fanny Smith et l’Australienne Sami Kennedy-Sim.

Le Canadien Zack Belczyk a vu son parcours s’arrêter en demi-finales, un tour plus tard que le vétéran Chris Del Bosco.

Quatre Canadiennes, Antoinette Tansley, Courtney Hoffos, Zoe Chore et Hannah Schmidt, ont aussi vu leur parcours s’arrêter en quarts de finale.

La championne olympique des Jeux de Sotchi, Marielle Thompson, a quant à elle été éliminée dès les huitièmes de finale de cette compétition tenue sous les projecteurs.

La deuxième étape de la Coupe du monde sera présentée mercredi soir, toujours à Arosa.