Une année en montagnes russes pour Tennis Canada

Après la victoire de Bianca Andreescu aux Internationaux des États-Unis et la participation du Canada en finale de la Coupe Davis à Madrid, les succès canadiens faisaient la manchette partout dans l’univers tennistique.

La pandémie a quelque peu dégonflé le dirigeable canadien qui volait bien haut. L’annulation du tournoi d’Indian Wells en mars a été le premier mouvement d’un jeu de dominos qui a fait tomber pratiquement tous les tournois de tennis jusqu’aux Internationaux des États-Unis, incluant la Coupe Rogers, principale vache à lait du développement du tennis au pays.

Tennis Canada a d’ailleurs dû mettre des dizaines d’employés à pied, dont des entraîneurs qualifiés.

Il est évident que 2020 n’a pas été une année facile ni agréable, admet Louis Borfiga, vice-président au développement de l’élite à Tennis Canada. Je pense que notre horizon commence toutefois à s’éclaircir avec l’arrivée du vaccin notamment. Il a fallu bien identifier nos priorités lors de notre restructuration.

Il fallait donc faire des sacrifices. Il était toutefois hors de question que ce soit les joueurs juniors qui écopent. C’est donc notamment l’appui aux jeunes professionnels qui est passé à la trappe.

Le vice-président du développement élite, Louis Borfiga, et l'entraîneur Guillaume Marx, écoute Michael Downey, le président de Tennis Canada, lors d'un point de presse en 2018. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

On essaie surtout de ne pas sacrifier une génération de juniors, explique Borfiga. Avec nos moyens, qui ne sont pas aussi importants qu’auparavant, on essaie de faire au mieux et franchement, on y arrive. On a quand même une solide équipe d’entraîneurs en place et je dois dire que je suis assez satisfait de la tournure des événements .

Borfiga a bon espoir que la Coupe Rogers sera tenue l’été prochain à Montréal et Toronto et que, du même coup, la source de financement pourrait faire jaillir les précieux dollars de nouveau.

Mais d’ici l’été, toutes les autres compétitions professionnelles de Tennis Canada sont annulées, comme des tournois de type challengers ou futures. Ces tournois offrent des occasions à des joueurs d’ici, souvent d’âge junior, d’apprendre les rudiments du métier de joueur professionnel.

Les juniors ou les professionnels classés au-delà du 200e rang mondial ont très peu joué en tournois depuis le mois de mars. Les volets juniors ont d’ailleurs été annulés tant aux Internationaux des États-Unis qu’à Roland-Garros et ils le seront en Australie en février.

En octobre, Tennis Canada a pu envoyer quelques joueurs juniors en tournois en Espagne.

Il est temps que nos jeunes reprennent la compétition parce que les autres pays jouent et il ne faut pas qu’on soit en retard, explique Borfiga. On est en train de penser à des programmes pour envoyer nos jeunes à l’étranger en compétitions cet hiver.

Victoria Mboko Photo : Courtoisie Tennis Canada / Pascal Ratthé

Dès janvier ou février, Tennis Canada espère inscrire des athlètes en tournois, possiblement en Amérique latine.

Plusieurs bonnes joueuses ont très peu joué en 2020 comme Françoise Abanda, Carole Zhao, Rebecca Marino ou encore Katherine Sebov, ajoute l’entraîneur national Sylvain Bruneau. Leur classement était un peu bas pour entrer dans les tournois et ce n’est pas l’idéal et c’est la même chose pour les juniors. C’est bien beau s’entraîner, mais à un moment il faut vivre la pression de jouer en tournois.

Trois Canadiens parmi les 21 meilleurs du monde

La saison en deux temps de l’année 2020 aura toutefois permis de confirmer le niveau et même le retour en force des meilleurs joueurs canadiens.

Pour la première fois de sa carrière, Denis Shapovalov a fait une brève entrée dans le cénacle des dix meilleurs joueurs au classement. Félix Auger-Aliassime, malgré trois finales en simple, a conclu l’année au 21e rang, le même qu’à pareille date l’an passé.

Louis Borfiga croit que 2021 pourrait mener le Québécois de 20 ans aux portes du top 10.

Il a encore quelques détails à régler dans son jeu, mais il va arriver à la prochaine étape j’en suis certain, explique-t-il. Il lui manque un peu de régularité et il doit venir un peu plus au filet. Il doit aussi s’habituer au rythme particulier des meilleurs. Il va finir par battre ces joueurs très forts.

Félix Auger-Aliassime Photo : AP / Martin Meissner

En 2020, Auger-Aliassime n’a battu qu’un seul joueur mieux classé que lui, Roberto Bautista-Agut en demi-finale du tournoi de Cologne.

Milos Raonic, quant à lui, a conclu l’année au 14e échelon, une hausse 17 positions par rapport à la fin de l’année 2019, marquée par les blessures. Parfois dans l’ombre médiatique de ses jeunes dauphins, le colosse a montré de très belles choses après la pandémie.

Raonic n’a pas joué énormément de tournois, il a notamment renoncé à Roland-Garros, mais il a maximisé ses présences sur le terrain.

Il a peut-être joué le meilleur tennis au plan technique de sa carrière, analyse Louis Borfiga. Il a gagné en maturité et il se connaît par coeur et sait quand il doit jouer et quand il doit se reposer. Je pense qu’il bâtira sa prochaine saison dans cette optique et qu’il visera à gagner un premier grand chelem ou un Masters 1000. Je crois qu’il a des chances, parce que quand il joue bien, il joue vraiment très bien le Milos.

Le Canadien Milos Raonic au tournoi de Cincinnati Photo : Associated Press / Frank Franklin II

De son côté, Vasek Pospisil a confirmé son retour en forme après une Coupe Davis du tonnerre en novembre 2019. Épargné par les blessures, il est passé de la 149e à la 61e place au classement mondial, atteignant au passage la finale des tournois de Sofia, de Montpellier et le quatrième tour des Internationaux des États-Unis.

L’ascension de Fernandez, la renaissance de Bouchard et le calvaire d’Andreescu

2020 a été aux antipodes de 2019 pour Bianca Andreescu en termes de résultats. Des blessures au genou et au pied l’ont tenue loin des tournois, mais cette fois, c’est pour toute l’année.

Elle s’entraîne actuellement à Dubaï en vue du premier grand chelem de la saison en février à Melbourne.

L’arrêt des activités de la WTA et l’ajustement des règles en raison de la pandémie lui ont toutefois évité une chute vertigineuse au classement. Même si elle n’a pas joué le moindre match en 2020, l’Ontarienne occupe le 7e échelon du classement.

En son absence, une jeune Canadienne a réussi sa transition du circuit junior à la WTA. Si l’ascension de Leylah Fernandez a été moins météorique que celle d’Andreescu l’année précédente, elle n’en demeure pas moins remarquable. La Québécoise de 18 ans est passée du 209e au 88e rang de la WTA et a atteint une première finale à Acapulco et le troisième tour à Roland-Garros.

Leylah Annie Fernandez disputait son premier match de troisième tour d'un tournoi du grand chelem. Photo : Getty Images / AFP/THOMAS SAMSON

Avec son ambition et son envie de jouer, je pense qu’elle pourrait faire sa place parmi les 50 meilleurs ce qui serait déjà très très bien à 19 ans, confie Louis Borfiga. Elle en est capable et elle l’a démontré lorsqu’elle a affronté de grandes joueuses, comme Belinda Bencic, qu’elle a battue, et comme Petra Kvitova qu’elle a chauffée à Roland-Garros.

Fernandez pourra poursuivre son ascension au classement dès les Internationaux d’Australie où elle a été vaincue dès le premier tour en 2020.

Eugenie Bouchard, quant à elle, a profité de l’arrêt des tournois pour refaire le plein dans le désert du Nevada. À son retour à la compétition cet été, elle a montré de belles choses et a terminé l’année avec une fiche de 15 victoires contre 8 revers.

Grâce à une finale en Turquie et une présence au troisième tour à Roland-Garros, elle a pu remonter au 141e rang mondial, bien loin de 332e rang à l’arrêt du circuit en mars.